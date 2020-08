La actriz Melissa Paredes reveló que se sometió a prueba de COVID-19 para ver a su familia con motivo de su cumpleaños. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes dijo estar ansiosa por reunirse con su madre y hermanos con motivo de su cumpleaños el próximo 11 de agosto. Por ello, la actriz peruana y su familia se realizaron la prueba molecular de descarte de la COVID-19, y se encuentran esperando los resultados para poder verse.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la esposa de Rodrigo Cuba indicó que extraña a su familia, quienes no la han visto desde mediados de marzo cuando comenzó la cuarentena obligatoria. Sin embargo, tiene las esperanzas de poder pasar un bonito momento junto a ellos si se da la posibilidad.

“Extraño mucho a mi mamá y a mis hermanos, no los veo desde que inició la cuarentena y quiero que estén para mi cumpleaños el martes. Les cuento que le hemos hecho la prueba de COVID-19, mañana o el lunes les entregan los resultados. Estoy súper ansiosa porque también da nervios”, señaló Paredes.

TODOS SE REALIZARON LA PRUEBA DE COVID-19

En ese sentido, Melissa Paredes aclaró que se sometieron a la prueba molecular para tener mayor seguridad sobre el resultado y no correr riesgos de falsos positivos. Además, no solo su familia se realizó el procedimiento, sino también ella, su esposo Rodrigo Cuba y su hija en casa.

“Estoy esperando los resultados con muchas ansias, porque de verdad tengo muchas ganas de ver a mi mamá y a mis hermanos”, contó a sus seguidores en redes sociales. Y aseguró que la celebración de sus 30 años no será tan grande como estuvo planeada antes de la pandemia de coronavirus, pero lo importante será estar acompañada de sus familiares:

“Definitivamente no voy a hacer nada porque no se puede, pensaba celebrar mis 30 a lo grande con orquesta y todo, pero, bueno, obviamente no se va a poder. Voy a hacer una comida aquí en casa con la familia, que creo que es lo más importante y valioso (…) No va a poder estar toda mi familia como siempre, pero que está mamá y mis hermanos ya llena bastante el vacío que sentimos por estar encerrados”, concluyó la actriz de "Dos hermanas".