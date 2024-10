¿Lionel Messi a la UCV? Richard Acuña conoció al astro argentino en Miami

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otro premio más. El último jueves, Lionel Messi, de 37 años, recibió el Premio Marca América en una ceremonia celebrada en Miami y a la que asistieron la esposa del futbolista, Antonela Rocuzzo, y el dueño del Inter Miami, Jorge Más.

Este reconocimiento se le entregó por ser el futbolista con más títulos de la historia del deporte. Además, recibió un cuadro pintado por el artista barcelonés José María Peña Gallardo y una escultura del argentino Carlos Benavídez. Si bien hubo varios invitados, uno de ellos llamó la atención fue Richard Acuña.

El esposo de Brunella Horna no dejó pasar la oportunidad de tomarse una foto con el astro argentino y lo compartió en sus redes sociales. "Honrado de haber sido parte del Premio Marca América, donde se reconoció al genio Leo Messi por ser el jugador con más títulos (46) en la historia del fútbol. ¡Felicitaciones, ídolo!", escribió.

"Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca", dijo Messi al momento de recibir su galardón.

Richard Acuña estuvo en la premiación de Messi en Miami.Fuente: @richardacuna_

¿Messi jugará en el Mundial 2026?

Lionel Messi no quiso comprometerse a participar en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

"Ahora vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien y para estar feliz porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago, soy feliz", declaró.

"La verdad es que no me pongo como objetivo llegar sino vivir el día a día y estar bien", concluyó Messi que anotó un triplete en el triunfo de Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. A preguntas del director del periódico deportivo Marca, Juan Ignacio Gallardo, tras la entrega del premio, Messi señaló que ha alcanzado todos sus sueños.

"Gracia a Dios pude cumplir todos mis sueños. Puede lograr mucho más de lo que había soñado cuando era chico. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar un Mundial que creo que es el trofeo que todos queremos", explicó. "Cuando empezamos tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. Ganar títulos también en el París (Saint-Germain), llegar acá y ganar títulos. La verdad es que no puedo pedir más, pero estamos cerquita de poder conseguir algún otro más y el objetivo es intentarlo como siempre", añadió.

El futbolista argentino Lionel Messi sostiene el trofeo del Premio Marca América junto al dueño del Inter Miami, Jorge Más, y el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallard, durante una ceremonia, en el Estadio Chase en Fort Lauderdale, en Florida (Estados Unidos).Fuente: EFE

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA