"No sé qué hice mal": Alejandra Baigorria se frustró y tiró una espátula en 'El Gran Chef Famosos'

Alejandra Baigorria ha mostrado una nueva faceta, tras ingresar a El Gran Chef Famosos: La Academia. Si bien había estado en realities de competencia, en este programa ha sentido la presión de la cocina. A medida que ha ido avanzando los episodios, la empresaria se frustró al no lograr tener los resultados que esperaba.

En la última edición, los participantes tenían que preparar cachanga; sin embargo, al momento de freír, no le salía: "No entiendo. Estoy diciendo desde hace rato que no, no, no... Es que no se pueden sacan, se queman, se desarman. No sé qué hice mal, se desarman", dijo entre lágrimas.

Al notar que no podía hacerlo, Alejandra Baigorria tiró su espátula y rompió a llorar. En medio de esta situación, se acercó Nelly Rossinelli para tratar de ayudarla y Javier Masías contó que no era la primera vez que tenía esa actitud en El Gran Chef Famosos: La Academia.

"No es la primera vez que vemos a la señorita Baigorria en esta situación, honestamente ya estamos acostumbrados a verla lamentar sobre sus platos. A veces se sobrepone y realmente sorprende, ojalá que ese sea uno de esos días", señaló. Al final, la empresaria se sentó detrás de los aparadores de las verduras y continuó llorando por su plato, pero tomó la decisión de seguir en la competencia.

¿Alejandra Baigorria pensó en renunciar a El Gran Chef Famosos?

Esta no es la primera vez que Alejandra Baigorria muestra su molestia en el programa al ver que no le sale algo bien por lo que reveló abiertamente renunciar a El Gran Chef Famosos: La Academia.

"Cada día me doy cuenta que yo para la cocina mejor en mi taller de costura, la verdad. Estoy en un momento de frustración que me quiero ir. Yo sé que este programa es diferente, pero yo soy así, que me autopresiono a mí misma y cuando las cosas no me salen como yo quiero, soy muy perfeccionista. Yo siempre digo, si no estoy entre los mejores, mejor no lo hagas porque no es para ti. Entonces, me estreso, me desespero y no sé", dijo visiblemente afectada.

Kukuli Morante también sintió la presión de El Gran Chef Famosos

Kukuli Morante no pudo contener las lágrimas mientras cocinaba en El Gran Chef Famosos: La Academia. En esa ocasión, los participantes tenían que preparar crepes rellenas de champiñones y espinaca, sin embargo, el estrés y la presión agobió a la actriz de Pituca sin Lucas.

La artista se desesperó al echar mucha sal a su preparación y se quebró al ver que no tuvo un buen desempeño. De acuerdo con el jurado, su masa no estaba bien hecha porque estaba densa. “No puedo con esto”, dijo Kukuli Morante. “No me salió”. Después de que José Peláez anunciara que solo quedaban segundos para presentar, rompió a llorar. “Perdonen, yo entregué alma, vida y corazón. Me da mucha pena que no me haya salido. Perdón, voy a intentar hacerlo mejor”.

La chef invitada probó sus crepes y dio su impresión: “Está salado. Te daré una recomendación. La cocina es fuerte, debes tener cabeza en la cocina, hay que ponerse firme porque si no la cabeza te juega una mala pasada”. Asimismo, Giacomo Bocchio le pidió que practique y que se mantenga tranquila. “Vamos, Kukuli, fuerza”.

