Micheille Soifer planea convertirse en mamá: "La mejor opción es congelar los óvulos"

La cantante y exchica reality Micheille Soifer reveló este sábado que desea convertirse en madre en un futuro próximo. Por esa razón, a la fecha sigue un tratamiento con el fin de congelar sus óvulos y poder tener un bebé más adelante.

"Por mí, ya fuera madre, tuviera mi esposo, mi familia; pero, en algún momento, me da mi bajó y digo: 'Valdrá la pena todo lo que estoy haciendo y sacrificando, porque ya tengo 33 años'", sostuvo la antigua concursante de "Esto es guerra" en conversación con el programa "Estás en todas".

Micheille Soifer se animó a dar un consejo a las mujeres que estén atareadas por su trabajo y deseen quedar en la dulce espera. "Estoy llevando un tratamiento, porque me hice unos exámenes, porque debo congelar mis óvulos para que en algún momento que quiera ser madre", dijo.

"Para todas las mujeres que estén enfocadas en su trabajo y tiene ese miedo de que se me va a pasar el tren y no voy a ser mamá, la mejor opción es congelar los óvulos", agregó la intérprete de temas como "Bombón asesino" y "La nena".

¿Por qué Micheille Soifer no volvió a "Esto es Guerra"?

Para Micheille Soifer, la música estuvo antes que la televisión. Empezó en Alma Bella como cantante, pero luego dio el salto a la pantalla chica con 'Esto es guerra', donde se hizo conocida. Una década después, decidió alejarse del programa para volver con fuerza a su trayectorial musical, según contó en noviembre de 2022 al programa 'En escena' de RPP Noticias.

Sin embargo, la artista de 33 años indicó que no podría descartar un eventual retorno al reality juvenil. "No te puedo decir que nunca más vuelvo, porque 'Esto es guerra' para mí ha sido una familia, una casa de muchos años que me ha permitido llegar a la gente todos los días, que aguanten mi piconería, llantos, amores y desamores... es parte de mí", afirmó.

Micheille Soifer agregó entonces que el espacio televisivo de América TV resulta muy absorbente. "Y no puedo darles lo que merecen en este momento, porque mi prioridad es mi sueño personal, mi música. Yo ya les entregué 10 años maravillosos a ellos y es momento de hacer lo que más amo hacer con mi disquera", señaló.

Luego, la exchica reality enfatizó: "No voy a decir que nunca más voy a volver, porque siempre voy a ser feliz de regresar a 'Esto es guerra'. Pero mis prioridades son otras. Estoy en la música, que requiere mucho tiempo".

