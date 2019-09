Michelle Soifer interpone demanda por violencia contra su expareja. | Fuente: Instagram

Los televidentes del programa sabatino de concursos "El artista del año" fueron testigos del quiebre de la exchica reality Michelle Soifer, luego de realizar su presentación junto a Miluska Eskenazi y Miguel Álvarez.

En diálogo con Gisela Valcárcel, la cantante manifestó sentirse muy afectada por la situación que viene atravesando en torno a su expareja, el dominicano Kevin Blow, quien hizo una serie de revelaciones sobre su ella ante el periodista Beto Ortiz en el sillón rojo de "El valor de la verdad".

"Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar", aseguró evidentemente afectada y explicño que sus seguidores conocerían algún día la verdad de su situación.





Es así que la bailarina anunció que tomaría acciones legales contra el artista dominicano con el apoyo de su abogado Yorry Warthon. "Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante", sostuvo la artista en "El show después del show".

La exchica reality no ha hablado en vano, pues este 26 de setiembre ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público en contra de su expareja Kevin Blow por violencia familiar.

En el documento, Soifer le atribuye al dominicadno maltrato físico y psicológico, junto a una serie de audios que demostrarían las presuntas agresiones. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer.









Michelle Soifer denunció a su expareja por violencia familiar. | Fuente: RPP

SU HERMANA LA DEFENDERÁ

Cabe recordar que la hermana menor de la cantante, Chris Soifer ya se sometió al polígrafo de "El valor de la verdad", pues a diferencia de su hermana -que prefiere mantener silencio-, está totalmente dispuesta a defenderla.

"Es la más chiquita, pero también la más peligrosa. La menorcita de las Kardashian de sabor nacional Chris Soifer llega con el sable desenvainado dispuesta a borrar a Kevin Blow", escribió Ortiz, en su cuenta de Instagram, junto a un video promocional.