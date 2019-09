Michelle Soifer tomará acciones legales contra su expareja Kevin Blow, tras las declaraciones que dio en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

"El valor de la verdad" dedicó su última edición a las confesiones de Kevin Blow, las cuales se centraron en su expareja Michelle Soifer y las supuestas infidelidades de la joven. La concursante de "El artista del año" no se quedó callada y anunció que tomará acciones legales contra el artista dominicano.



"Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante", sostuvo la artista en "El show después del show". Asimismo, recalcó que no piensa responderle al cantante porque no vale la pena.

"Hay personas a las que uno debe responder y hay otras a las que simplemente no vale la pena hacerlo y creo que él es una de esas personas", dijo Michelle Soifer a propósito de las declaraciones de su expareja Kevin Blow en "El valor de la verdad". "No vale la pena entrar a pelear con él o entrar en dimes y diretes", agregó.

Michelle Soifer no piensa responder a las acusasiones de infidelidad de Kevin Blow. | Fuente: Instagram

"EL AMOR NO DAÑA"

La participante de "El artista del año" dijo que ella está en la televisión para "entretener al público" y no para "ventilar" su vida privada. Además, indicó que su familia se ha visto muy afectada por el tema ya que en un momento compartieron con el músico dominicano. "Y sorprende todo lo que sucede", añadió.

Michelle Soifer solo se dirigió a Kevin Blow para reprenderlo por la última respuesta que dio en "El valor de la verdad". Cuando le preguntaron si él aún amaba a la artista, él respondió "sí" (el polígrafo lo tomó por verdadero). Para ella, no hay coherencia entre su afirmación y sus actos. "El amor no daña, no lastima, entonces no puedes decirle a una persona 'te amo' y hacerle tanto daño", recalcó.

Kevin Blow habló sobre supuestas infidelidades de Michelle Soifer en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

MICHELLE SE CONFIESA

Luego de presentación en "El artista del año", Soifer se mostró afectada por la polémica que la rodeó en los últimos días. En conversación con Gisela Valcárcel, la cantante aseguró que quizás más adelante, sus seguidores comprendan lo que ha vivido.

“La verdad estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, molesta con mucha gente por… no sé cómo definir mis sentimientos en este momento. (…) Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas pueden haber cometido una mala decisión, eso no quiere decir que tiene que pasar todo esto”, aseguró la bailarina.