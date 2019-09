Chris Soifer buscará defender a su hermana Michelle, de las "confesiones" de Kevin Blow, en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

Tras las polémicas revelaciones de Kevin Blow, en la última edición de "El valor de la verdad", Michelle Soifer aseguró que no iba a responderle pues no quería entrar en dimes y diretes. Este no es el caso de su hermana Chris.

La joven fue elegida como la siguiente invitada al programa de Beto Ortiz y, este 28 de setiembre, se sentará en el sillón rojo de "El valor de la verdad" dispuesta a defender a su hermana mayor.

"Es la más chiquita, pero también la más peligrosa. La menorcita de las Kardashian de sabor nacional Chris Soifer llega con el sable desenvainado dispuesta a borrar a Kevin Blow", escribió Ortiz, en su cuenta de Instagram, junto a un video promocional.

MICHELLE DEMANDARÁ

Durante su participación, el cantante Kevin Blow habló de las supuestas infidelidades de su expareja Michelle Soifer. La concursante de "El artista del año" anunció, a inicios de la semana, que tomará acciones legales contra el artista.

"Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante", indicó en "El show después del show". Asimismo, recalcó que no piensa responderle al músico dominicano, tras sus declaraciones en "El valor de la verdad", porque no vale la pena.

Luego de su presentación en "El artista del año", Michelle Soifer se mostró afectada por la polémica que la rodeó en los últimos días. En conversación con Gisela Valcárcel, la cantante aseguró que se encontraba confundida y triste.

“Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas pueden haber cometido una mala decisión, eso no quiere decir que tiene que pasar todo esto”, aseguró la bailarina.