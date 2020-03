Michelle Soifer regresará a la música con orquesta y lanza mensaje a Yahaira Plasencia

Michelle Soifer planea retornar con fuerza a la música en cuanto acabe la cuarentena. | Fuente: GV Producciones

Michelle Soifer se viene preparando para volver a la música. Ya tiene un par de temas grabados -de salsa, reguetón y balada- pero apunta a más. Cuando acabe la cuarentena debido al nuevo coronavirus, está decidida a tomar por asalto la industria musical. ¡Préparate Yahaira Plasencia!

"Después de todo esto, regresaré a la música. Voy a lanzar mi orquesta pronto. La gente está esperando a la Michi de vuelta, así que agárrate Yahaira Plasencia, agárrate Amy Gutierrez", comentó entre risas.

Asimismo, sostuvo que prepara una serie junto a mis hermanas que se llamará "Las Soifer" y se transmitirá en redes sociales.



Recientemente, Michelle Soifer se sometió a la cirugía de la manga gástrica con lo que bajó 12 kilos. La artista aseguró sentirse muy bien con su nuevo peso. "Estar más ligera ayuda a que no me duela la espalda y me siento hasta más joven", dijo en un comunicado de GV Producciones.

Este 29 de marzo, Michelle Soifer participará en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya". | Fuente: GV Producciones

Además, señaló que su pareja, el modelo venezolano Giuseppe Benignini, la apoya y anima a realizar una rutina de ejercicios en casa.

El año pasado, la cantante confesó que aumentó 20 kilos debido a un método conceptivo que habría influido en su metabolismo. "Me sentía mal cuando me decían 'Peppa Pig' o 'gorda', comentó en el pasado.

COMPETENCIA DE COCINA

Por otro lado, pidió al público mantener el distanciamiento social y cumplir la cuarentena para evitar la expansión del coronavirus. "No salgamos de casa, no sigamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestra familia. Nosotros unidos podemos acabar con esto", enfatizó.

Este 29 de marzo, Michelle Soifer participará en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que se transmite a las 7 p.m. por América TV. Ella fue acompañada por una de sus hermanas y, aunque ninguna sabe cocinar, cree que se defendieron. "Yo cociné guiada por mi instinto y así me sentí muy cómoda", indicó.