Miguelito Barraza quiere que los peruanos le den su aplauso hasta el último día. | Fuente: GV Producciones

Con 70 años, Miguelito Barraza ha sobrevivido a tres infartos cerebrales y al cáncer. "Tenemos Miguelito para rato", recalca entusiasmado y con la chispa de siempre. El comediante no piensa dejar de trabajar y asegura que, mientras siga vivo, siempre le arrancará una carcajada a su público.

"No pienso en retirarme porque si yo me retiro estoy llamando a mi muerte. Además, yo sé que todo el mundo se va a morir, entonces, como todos, espero la muerte y le rezo mucho al Señor", comentó en un comunicado de GV Producciones.



Él toma el paso de los años con el humor que lo caracteriza y se muestra tranquilo ante la idea de la muerte. Por su carácter, cree que se ganó un lugar en el cielo. "Soy una persona correcta, no tengo avaricia y tampoco siento envidia de nadie. No entiendo por qué la gente quiere tanto dinero si no te vas a llevar nada", sostuvo Miguelito Barraza.

'Tomate' y Miguelito Barraza competirán en "Mi mamá cocina mejor que la tuya". | Fuente: GV Producciones

HASTA EL ÚLTIMO APLAUSO

Como ya señaló, el comediante no deja de trabajar y está preparando un programa de radio online, "A gozar con Miguelito", donde le dará una mano a sus viejos amigos, que han estado años en para. También será un espacio para dar a conocer a nuevos talentos.

"A ver si sale un Melcochita, un Miguelito Barraza o un Gordo Casaretto. No voy a ser egoísta", agregó. Además continúa con sus eventos online aunque lamenta que la emoción no es la misma.

"Pero yo nací para hacer reír, eso para mí es como comer. Si yo no hago reír me pongo flaco y triste. No pienso en dejar de seguir trabajando y quiero ahorrar para otro negocio. Le pido al Perú que me dé su aplauso hasta el último día", manifestó.

Por otro lado, el cómico participará este domingo 13, a las 7 p.m., en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Él se mostró orgulloso de su buena sazón la cual dijo haber heredado de su madre. Su competencia fue Isabel Acevedo y, aunque no probó su plato, es su creencia que los hombres cocinan mejor que las mujeres.