"Mitómana y payasa": Greisy Ortega reacciona tras revelaciones de Milena Zárate en 'El valor de la verdad'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Greisy Ortega no se quedó callada y reaccionó luego de las primeras revelaciones de su hermana mayor Milena Zárate en el programa El valor de la verdad el último domingo. La influencer colombiana usó su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje.

"Mitómana y payasa. Hoy la condecoró. Qué buena mentirosa nos resultó. #LaSinPecados”, escribió Ortega luego de que se emitieran las primeras declaraciones de Milena donde habló de su pasada relación con Jonathan Maicelo y la invitación que le hizo el futbolista peruano Yordy Reyna para que vaya a Alemania.

Posteriormente, Greisy, quien se encuentra esperando su cuarto hijo con su pareja Randol Pastor, se animó a mandar otro mensaje sin especificar de quién se trataría. “Bueno, empezando un nuevo mes, enterándome de que no todo lo que brilla es oro”, expresó este lunes de manera irónica la también bailarina.

En esa misma línea, Greissy Ortega compartió también un breve extracto, con emoticones de burla, de una escena de Florinda Meza con su conocido personaje de la Chimoltrufia exclamando su frase: “Yo como digo una cosa digo otra. Es que es como todo. Hay cosas que ni qué. ¿Tengo o no tengo razón?”

Cabe resaltar que las declaraciones de Milena Zárate continuarán este domingo 7 de setiembre donde, de acuerdo al adelanto del programa, dará detalles del conflicto con su hermana Greissy Ortega y la pelea que tuvo con ella en los exteriores de América Televisión meses atrás. “Esta edición promete tensión, verdades incómodas y videos reveladores de una rivalidad que lleva años”, se escuchó en la promoción de El valor de la verdad.

Greissy Ortega se encuentra esperando un hijo de su pareja Randol Pastor. | Fuente: Instagram

Milena Zárate y Greissy Ortega protagonizaron duro altercado

Milena Zárate y Greissy Ortega se pelearon con insultos y gritos mostrando que están muy lejos de llegar a una conciliación. La colombiana y su hermana menor protagonizaron un escandaloso altercado en los exteriores de un canal de televisión al que fueron invitadas por Ernesto Pimentel.

Fu en mayo de este año que ambas acudieron al programa Esta Noche, conducido por Pimentel con su personaje de la Chola chabuca. Aquella ocasión Milena, expareja de Edwin Sierra, rechazó que su hermana entre al set ante el emotivo reencuentro que tuvo con sus sobrinos.

El programa Magaly TV La Firme difundió las polémicas imágenes de la pelea entre ambas donde se ve a Milena Zárate con un elegante conjunto negro caminando hacia el estudio de televisión. No obstante, la actriz colombiana de 37 años se encontró con su hermana, quien inmediatamente la increpó y la insultó.

"¡Por tu culpa yo soy una infeliz! ¡Por tu culpa, estúpida!", le reclama Ortega a Milena Zárate ante la vista de su pareja, Randol Pastor, quien intenta detenerla junto con el equipo de producción del programa.

¿Qué preguntas respondió Milena Zárate en El valor de la verdad?

¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?

Sí (verdad)

¿Sabías que Jonathan Maicelo era casado?

Sí (verdad)

¿Te llevó Jonathan Maicelo a Nueva York?

No (verdad)

¿Te pidió perdón Jonathan Maicelo con lágrimas en los ojos?

Sí (verdad)

¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?

Sí (verdad)

¿Te afanó Diego Chávarri? (La formuló Katy Gil)

Sí (verdad)

¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Gómez?

* No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Te detuvieron por tráfico de drogas?

Sí (verdad)

¿Ahorcaste a Edwin Sierra?

Sí (verdad)

¿Pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?

*La respuesta quedó pendiente porque el programa continuará el próximo domingo 7 de septiembre.

Greisy Ortega publica mensaje tras revelaciones de su hermana Milena Zárate en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (greissyortega05)