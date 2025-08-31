Milena Zárate en 'El valor de la verdad': su pasado con Jonathan Maicelo, las disputas con Greyssi Ortega y más

En su retorno a El valor de la verdad, Milena Zárate fue contundente. Habló sobre Jonathan Maicelo, las tensiones con Greissy Ortega y pasajes desconocidos de su vida.
Este domingo, Milena Zárate volvió a sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV). La actriz y bailarina colombiana había anticipado que hablaría sin filtros, y cumplió: reveló detalles de su complicada relación con su hermana Greyssi Ortega, recordó su fugaz romance con Jonathan Maicelo y compartió otros episodios poco conocidos de su vida personal.
En esta nueva participación estuvo acompañada por César Dávila, su amigo y abogado, y sus amigas cercanas Lorena y Yury. Ellos tenían la misión de impedir que respondiera la pregunta más difícil de la noche. Sin embargo, antes de la grabación, Milena ya había adelantado sus intenciones: “No vine a reconciliarme, vine a dejar las cosas claras”.
¿Qué la motivó a regresar?
No es la primera vez que Milena Zárate se somete al polígrafo de Beto Ortiz. De hecho, la promoción del programa la presentó como una “veterana”, recordando sus apariciones anteriores. Su retorno se produce, además, apenas una semana después de que su hermana Greyssi Ortega también pasara por el mismo espacio televisivo.
“La primera vez que me senté fue buscando justicia. Esta vez lo hago por diversión, porque extrañaba a Beto”, confesó Milena antes de grabar. “Igual estoy nerviosa, intimida… hacía muchísimos años que no pasaba por esto. He callado mucho tiempo, pero ahora no me guardo nada. Lo que pasó entre Greyssi y yo, hoy se va a saber todo”, señaló.
Las preguntas que respondió Milena Zárate en El valor de la verdad
- ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?
Sí (verdad)
- ¿Sabías que Maicelo era casado?
Sí (verdad)
- ¿Te llevó Maicelo a Nueva York?
No (verdad)
- ¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?
Sí (verdad)
Nota en desarrollo...