Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Milena Zárate en 'El valor de la verdad': su pasado con Jonathan Maicelo, las disputas con Greyssi Ortega y más

Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz. | Fuente: YouTube: @elvalordelaverdadoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

En su retorno a El valor de la verdad, Milena Zárate fue contundente. Habló sobre Jonathan Maicelo, las tensiones con Greissy Ortega y pasajes desconocidos de su vida.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Milena Zárate volvió a sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV). La actriz y bailarina colombiana había anticipado que hablaría sin filtros, y cumplió: reveló detalles de su complicada relación con su hermana Greyssi Ortega, recordó su fugaz romance con Jonathan Maicelo y compartió otros episodios poco conocidos de su vida personal.

En esta nueva participación estuvo acompañada por César Dávila, su amigo y abogado, y sus amigas cercanas Lorena y Yury. Ellos tenían la misión de impedir que respondiera la pregunta más difícil de la noche. Sin embargo, antes de la grabación, Milena ya había adelantado sus intenciones: “No vine a reconciliarme, vine a dejar las cosas claras”.

¿Qué la motivó a regresar?

No es la primera vez que Milena Zárate se somete al polígrafo de Beto Ortiz. De hecho, la promoción del programa la presentó como una “veterana”, recordando sus apariciones anteriores. Su retorno se produce, además, apenas una semana después de que su hermana Greyssi Ortega también pasara por el mismo espacio televisivo.

“La primera vez que me senté fue buscando justicia. Esta vez lo hago por diversión, porque extrañaba a Beto”, confesó Milena antes de grabar. “Igual estoy nerviosa, intimida… hacía muchísimos años que no pasaba por esto. He callado mucho tiempo, pero ahora no me guardo nada. Lo que pasó entre Greyssi y yo, hoy se va a saber todo”, señaló.

Milena Zárate junto a Beto Ortiz tras su pasado por 'El valor de la verdad'.

Milena Zárate junto a Beto Ortiz tras su pasado por 'El valor de la verdad'.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

Las preguntas que respondió Milena Zárate en El valor de la verdad

  1. ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?
    Sí (verdad)
  2. ¿Sabías que Maicelo era casado?
    Sí (verdad)
  3. ¿Te llevó Maicelo a Nueva York?
    No (verdad)
  4. ¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?
    Sí (verdad)

Nota en desarrollo...

Mira EN VIVO a Milena Zárate en El valor de la verdad a continuación...

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Milena Zárate El valor de la verdad EVDLV

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA