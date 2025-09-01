Milena Zárate revela en 'El valor de la verdad' que Yordy Reyna la invitó a Alemania: "Me dijo que él pagaba todo"

La artista colombiana regresó a El valor de la verdad con confesiones sobre Jonathan Maicelo, Yordy Reyna y más episodios de su vida privada.

Milena Zárate volvió a sentarse en el sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV) y, fiel a su estilo, no se guardó nada. Aunque adelantó que hablaría de su romance clandestino con Jonathan Maicelo, lo que realmente sorprendió fue que aparecieron otros nombres durante la noche, como el del futbolista Yordy Reyna, actualmente fichado por el Rodina Moscú.

El programa comenzó con preguntas directas sobre su relación con Maicelo: “¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?”, “¿Sabías que Maicelo era casado?” o “¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?”. A todas respondió que sí. Incluso admitió que le mintió a Débora Gamarra, esposa del boxeador, cuando ella le pidió explicaciones: “Él le decía que solo éramos amigos y que estábamos trabajando. Ella me buscó para confirmarlo, y yo le dije que no había nada. Le mentí”.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre Yordy Reyna?

Lo más inesperado de la noche llegó con la quinta pregunta de la noche: “¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?”. Milena respondió que sí, aunque rápidamente aclaró: “Eso no quiere decir que porque me inviten voy. Imagínate cuántas propuestas puedes tener… Todos los días me llegan invitaciones", le dijo a Beto Ortiz.

Según relató, conoció al futbolista a través de Messenger. “Él me escribió, no recuerdo cómo empezó la conversación. Me saludaba, creo que me daba consejos, no me acuerdo. No lo llegué a conocer. Me decía: 'Estoy jugando acá'. Me contaba de Alemania, de la comida, de sus entrenamientos... Hasta que me dijo: ‘Si quieres, vienes’. Yo le respondí que en algún momento iría con mi hija”.

La invitación se volvió más insistente: “Un día me dijo: ‘Vente, te quedas en mi departamento, yo te pago todo’. Cuando me habló en ese plan, le dije: ‘No, mi amor. Yo tengo para pagarme un pasaje, pero si voy, voy con mi hija’. Me molestó y no le volví a hablar. Nunca nos conocimos. Creo que una vez, cuando vino a Lima, me dijo que estaba aquí, pero lo dejé en visto”.

Milena Zárate regresará a El valor de la verdad

La noche de Milena en El valor de la verdad siguió con preguntas como: “¿Te afanó Diego Chávarri?”, “¿Te detuvieron por tráfico de drogas?” y “¿Ahorcaste a Edwin Sierra?”, todas respondidas con un “sí”.

Sin embargo, el programa se detuvo en la novena pregunta: “¿Pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había sido infiel?”. Allí, Beto Ortiz anunció que la participación de Milena Zárate continuará el próximo domingo 7 de septiembre.

