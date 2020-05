Milett Figueroa es nominada a los Rostros más bellos del 2020. | Fuente: Instagram

La modelo Milett Figueroa le sigue los pasos a Andrés Wiese, Ivana Yturbe y Stephanie Cayo, luego de ser nominada al concurso “The 100 most beautiful face 2020” (“Los 100 rostros más bellos del 2020”).

De esta manera, Milett Figueroa competirá con otras modelos, actrices y conductoras de distintas partes del mundo, que han sido elegidas por sus razgos faciales.

“Milett Figueroa es oficialmente nominada por ‘The 100 most beautiful faces 2020’. Felicidades”, se lee en la página de Instagram de “TC Candler & The Indepent Critics”, encargado de la organización del concurso.

La también actriz expresó su alegría por la nominación, a través de cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores.

“Qué linda sorpresa me llevo hoy. Gracias por la nominación”, anotó Milett Figueroa, quien antes ya ha participado en el Miss Supertalent, que se realizó en Seúl, capital de Corea del Sur, en el año 2016.

La exparticipante de “Esto es guerra” y actriz de la serie “De vuelta al barrio” no dudó en invitar a todos sus fanáticos a votar por ella en el concurso de belleza.

MILETT Y EL AMOR

Durante una transmisión desde su cuenta de Instagram, la exchica reality fue consultada sobre qué debe primar en una relación para ella.

La modelo no dudó en defender la libertad que debe existir entre una pareja. Y, para ello, decidió dar consejos a sus seguidores. Uno de ellos, precisamente, en librarse de las ataduras.

“Nadie le pertenece a otro. Si en algún momento terminan juntos, será… si no, no es para ti. No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”, manifestó entusiasmada.

Como se recuerda, en abril de 2018, Milett Figueroa dio por terminada su relación con Patricio Quiñones, quien también concursó en “Esto es guerra”. Aunque en su momento la modelo desistió dar las razones de su separación, el bailarín afirmó que se debió al poco tiempo que tenían para verse.