Miss Cosmo 2025: la peruana Kelín Rivera deslumbra en la preliminar y se lleva premio clave rumbo a la final en Vietnam

La representante peruana brilló en la gala preliminar del Miss Cosmo 2025, deslumbró en pasarela y ganó el premio Best in Ao Dai, reafirmando que es una candidata de peso rumbo a la gran final.

Kelín Rivera Kroll se robó todas las miradas. La representante peruana tuvo una actuación sobresaliente en la gala preliminar de Miss Cosmo 2025, realizada en vivo desde Vietnam, y confirmó por qué es una de las candidatas más fuertes de esta segunda edición del certamen, que reúne a más de 70 concursantes de todo el mundo.

Con una presencia escénica impecable, experiencia internacional y dominio absoluto de la pasarela, Rivera, de 32 años, cerró su participación entre aplausos y reconocimientos, dejando claro que Perú llega con fuerza a la recta final del concurso.

Kelín salió a escena después de Angely Benítez (Paraguay) y antes de Chelsea Fernandez (Filipinas), en una pasarela que inició con Chloé Ëlyse (Alemania) y culminó con Lisa Sibanda (Zimbabue). Al cierre de la gala, todas las candidatas regresaron al escenario, momento en el que la peruana, además de una ovación del público, recibió un premio especial.

¿Cómo le fue a Kelín Rivera en la preliminar?

En la ronda de gala, Kelín apostó por un vestido de alto impacto que combinó sensualidad y sofisticación. El diseño de falda larga con abertura lateral destacó por su profundo escote y una estructura de corsetería recubierta por una intrincada malla de cristales y pedrería fina. El toque final lo dio una imponente estola de plumas, que sumó dramatismo y movimiento a su pasarela.

En la ronda de traje de baño, la modelo peruana mostró una faceta más fresca y segura. Lució un bikini azul con detalles dorados, acompañado de un pareo con brillos plateados anudado a la altura de la cadera. Completó el look con el cabello suelto y grandes aretes de pedrería, proyectando confianza, soltura y carisma sobre el escenario.

Kelín Rivera gana premio en la preliminar

Durante la gala preliminar del Miss Cosmo 2025 también se entregaron premios especiales, tanto a directores nacionales como a candidatas destacadas. El reconocimiento a Mejor Director Nacional fue para Htoo Ant Lwin, de Birmania, mientras que el premio Pageant of the Year lo obtuvieron las organizaciones de Estados Unidos y Camboya.

En cuanto a los galardones individuales, Chelsea Fernandez (Filipinas) se llevó el Iconic Swimsuit Award y el Parade of Beauty Award. Por su parte, Gabriela Borges (Brasil) ganó el Global Beauty Experts Award y el premio a Mejor Traje de Baño, mientras que el Best Catwalk fue para Amys Nápoles (Cuba).

El momento más celebrado para Perú llegó cuando Kelín Rivera fue reconocida con el Best in Ao Dai Award, distinción dedicada al traje tradicional de Vietnam. La representante peruana recibió el galardón luciendo un diseño del creador vietnamita Trung Đinh, inspirado en la Montaña de los Siete Colores (Vinicunca), uno de los paisajes más emblemáticos del Cusco.

Según la organización del Miss Cosmo, Kelín destacó por su elegancia, presencia escénica y la manera en que logró representar con respeto y autenticidad la cultura vietnamita durante el desfile temático.

¿Quién es Kelín Rivera?

Kelín Poldy Rivera Kroll nació en octubre de 1993 en Arequipa. Desde muy joven mostró disciplina y liderazgo: jugó vóley en la Liga Nacional y desarrolló paralelamente su carrera en el modelaje. Estudió Administración y Emprendimiento en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Actualmente, es empresaria y conferencista. Fundó Bellfroll, una academia enfocada en liderazgo femenino, y promueve proyectos de empoderamiento económico y educación sostenible desde su experiencia en el sector agroexportador.

El mundo de los certámenes forma parte de su historia familiar. Su hermana mayor, Sofía Rivera, fue Miss Perú Mundo 2014, y su hermana menor, Yely Rivera, representó al Perú en Miss Universo 2021.

Kelín inició su camino en 2012 como representante de Junín en Miss Perú, donde fue cuarta finalista. En 2016 hizo historia al convertirse en la primera sudamericana en ganar World Miss University, celebrado en Pekín.

En 2019 fue coronada Miss Universo Perú, logrando luego un ingreso al Top 10 del certamen internacional, un hito para el país tras 14 años de ausencia en esa instancia.

¿Cuándo es la final de Miss Cosmo 2025?

La gran final de Miss Cosmo 2025 se realizará el 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Más de 50 países competirán por la corona que actualmente ostenta Ketut Permata Juliastrid (Indonesia).

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Cosmo, además de AXN, VieON y VTV9. En Latinoamérica, AXN está disponible en diversos operadores de cable y plataformas digitales.

