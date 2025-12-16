Gabrielle Henry, Miss Jamaica, regresa a casa en silla de ruedas tras grave caída en la preliminar de Miss Universo 2025

La modelo había sido hospitalizada en Tailandia luego de sufrir una aparatosa caída durante la ronda preliminar de Miss Universo, el pasado 19 de noviembre. Tras varias semanas de atención médica, finalmente volvió a Jamaica para continuar su recuperación.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, generó preocupación luego de sufrir una grave caída durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, en Tailandia. El accidente ocurrió mientras desfilaba en la ronda de traje de noche, cuando cayó desde el escenario a varios metros de altura. Un mes después del incidente, la modelo de 29 años regresó finalmente a su país para seguir con su proceso de recuperación.

En un comunicado difundido en redes sociales la semana pasada, la Organización Miss Universo informó que Henry “sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su pasarela durante la competencia preliminar, lo que derivó en una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración”.

Tras el accidente, la representante jamaicana fue trasladada de emergencia a un hospital en Bangkok, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos bajo monitoreo neurológico y supervisión médica especializada las 24 horas. La organización también salió al frente para desmentir versiones que circularon en redes y medios, luego de que la representante de Haití, Melissa Sapini, declarara a People que en una reunión posterior al accidente un miembro del staff habría insinuado que la caída fue responsabilidad de Henry.

Gabrielle Henry ya se encuentra en Jamaica

La noche del jueves 11 de diciembre, Gabrielle Henry arribó al Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, procedente de Tailandia y tras realizar una escala en Estados Unidos. Las imágenes de su llegada se viralizaron rápidamente y generaron una ola de mensajes de apoyo.

La modelo estuvo acompañada por un equipo médico, su madre y su hermana, y llevaba un ramo de flores en su regazo. Según informó el periodista jamaicano Damion Mitchell, Henry fue trasladada a un hospital del área corporativa de Kingston, donde permanece bajo la supervisión de un neurólogo. “Descendió del avión en silla de ruedas y luego fue colocada en una camilla para ser trasladada en ambulancia al centro médico”, detalló.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El incidente que mantuvo a Gabrielle Henry alejada de la competencia y de la vida pública ocurrió durante el desfile de gala, cuando perdió el equilibrio y cayó varios metros hasta impactar contra el suelo. De inmediato, fue auxiliada por el equipo del certamen y trasladada al Hospital Paolo Rangsit.

La Organización Miss Universo informó que asumió todos los gastos médicos derivados de su hospitalización, así como los costos de estadía y manutención de su madre y su hermana, quienes permanecieron junto a ella durante todo el proceso. Por su parte, la familia Henry expresó su “profunda gratitud” por la respuesta de la organización, destacando su "inquebrantable compasión, presencia y amor demostrados".

Al respecto, el copropietario del certamen, Raúl Rocha, expresó en redes: “A todos los que se preocuparon por su salud, muchísimas gracias por el apoyo y las cadenas de oración”. Añadió, además: “A quienes, desde el oportunismo mediático, inventaron historias crueles e insensibles, sigamos pidiendo a Dios que los perdone y les ayude a encontrar la paz interior”.

