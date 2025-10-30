Miss Universo 2025: la candidata de Estonia se convierte en una muñeca humana, con caja incluida, rumbo a Tailandia

Brigitta Schaback sorprendió en su despedida rumbo a Miss Universo 2025 al aparecer dentro de una caja transparente, como si fuera una muñeca lista para "enviarse" a Tailandia.

A inicios de octubre, Brigitta Schaback fue coronada Miss Universo Estonia 2025, iniciando su camino hacia el certamen internacional. Pero fue su partida al aeropuerto de Tallin la que dio de qué hablar: apareció dentro de una caja transparente, emulando el empaque de una muñeca Barbie, lista para abordar el vuelo que la llevaría a Tailandia, sede del concurso.

Con 28 años y formación en ciencias de la computación, Schaback representará a Estonia en la edición 74 del Miss Universo, donde competirá con más de cien candidatas de todo el mundo —entre ellas, la peruana Karla Bacigalupo— por el título que actualmente ostenta Victoria Kjær.

El viaje más icónico de Miss Universo

En sus redes sociales, la reina de belleza compartió imágenes de su singular despedida con el mensaje: "¡Que alguien llame a DHL — Miss Universo está a punto de recibir su paquete más icónico directo desde Estonia! Me dijeron 'manejar con cuidado', ¡así que me lo tomé en serio!".

Las imágenes mostraban a la modelo inmóvil dentro de una caja transparente, mientras dos hombres la trasladaban cuidadosamente hasta la zona de embarque, ante la sorpresa de los asistentes. El toque final del atuendo de Brigitta fue un hermoso vestido azul vibrante con hombros de plumas.

La publicación rápidamente se volvió viral. En otro post, donde mostró su llegada al aeropuerto, Brigitta bromeó: "¡Miss Universo Estonia 2025 está oficialmente en tránsito y en camino a Tailandia! Con más de 16 horas de vuelo por delante, el tesoro nacional de Estonia tenía que ser enviado de la manera más segura posible: ¡cero rasguños permitidos!".

La anterior Miss Universo Estonia, Valeria Vasilieva, también participó en la puesta en escena. En un video compartido en sus redes, se la ve empujando la caja que transportaba a su sucesora, junto al mensaje: “¡Buena suerte, Brigitta Schaback, en Miss Universo!”.

Un gesto de respeto en Tailandia

En las últimas semanas, las candidatas al Miss Universo 2025 han protagonizado despedidas llenas de color, entre fanáticos, cámaras y tradiciones locales. Bella Zabaneh, Miss Universo Belice, partió entre danzas típicas, mientras que Inna Moll, representante de Chile, lució una capa pintada con los colores de su bandera.

Brigitta Schaback no fue la excepción. Ya en Tailandia, la representante de Estonia rindió homenaje a la reina madre Sirikit, recientemente fallecida, al vestir un elegante conjunto negro. En su mensaje en redes escribió: “Llegando a Tailandia con amor y compasión por el pueblo tailandés mientras lamentan el fallecimiento de su querida Reina Madre Sirikit. Su gracia continúa inspirando a generaciones".

