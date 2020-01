Jazmin Pinedo habló en Instagram sobre su permanencia en "Mujeres al Mando". | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo ofreció pocos detalles sobre su participación en “Mujeres al Mando”, después de que se ausentara desde hace unos días. La presentadora de televisión respondió a los comentarios de sus seguidores en Instagram, quienes también le consultaron si estaría a cargo de la conducción de “Esto es Guerra”.

“Estoy en días libres”, fue la respuesta que dio a los usuarios en Instagram que preguntaron por qué ya no estaba conduciendo el programa matutino de Latina. Por lo tanto, Pinedo no aseguró que no regresaría a “Mujeres al Mando”, pero tampoco dio más información sobre su regreso a la pantalla.

Jazmín Pinedo sobre su ausencia en "Mujeres al Mando". | Fuente: Instagram

Por otro lado, tras los rumores de su posible pase a América TV, donde conduciría “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo mantuvo respuestas esquivas ante las dudas de sus seguidores de redes sociales.

“Estoy súper desconectada de todo, solo vi noticias para enterarme más sobre esta triste tragedia en nuestro país y ver en qué podría ayudar”, dijo la ex chica ‘reality’ sobre la tragedia en Villa El Salvador, y también aseguró —a otro usuario— que, por ahora, está fuera del trabajo. “Cuando estoy fuera del trabajo desconecto, me voy a mi burbuja”.

Jazmín Pinedo sobre su posible participación como conductora en "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

Según sus historias de Instagram, la conductora Jazmín Pinedo parece disfrutar de unas cortas vacaciones junto a su hija de 4 años. Hasta el momento, no ha revelado oficialmente si tomará la batuta de la conducción de “Esto es Guerra”.

Cabe recordar que Madgyel Ugaz anunció su salida de “Mujeres al Mando”, en julio del año pasado, debido a que se enfocaría en diferentes ámbitos de su carrera.

SEPARACIÓN

Jazmín Pinedo y Gino Assereto confirmaron su separación hace unas semanas, en medio de rumores que indicaban el fin de la relación luego de más de seis años juntos. Los ex chicos ‘reality’ se conocieron cuando ambos eran concursantes en el programa “Esto es Guerra”, y en el 2015, anunciaron el nacimiento de su hija Khaleesi.