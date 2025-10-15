Natalia Salas critica campañas que simulan cicatrices de cáncer de mama: "Me parece una burla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Natalia Salas expresó su desacuerdo con las campañas y acciones realizadas durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, en las que algunas figuras públicas aparecieron con cicatrices falsas alusivas a una mastectomía. A través de un comunicado en sus redes sociales, la presentadora calificó estas representaciones de irrespetuosas hacia quienes realmente enfrentan esta enfermedad.

"Sería hermoso que no maquillen a personas conocidas para simular la cicatriz de una mastectomía. Porque les cuento que la rayita pintada que les han hecho por encima de sus mamas reales, NO se parece en nada. Además, no vamos por la vida enseñando la cicatriz", señaló en su publicación.

La actriz cuestiona la falta de empatía hacia las mujeres que enfrentaron una mastectomía

Natalia Salas opinó que esta práctica resulta ofensiva para las mujeres que han pasado por una operación de este tipo.

"Siendo paciente oncológica, me parece una burla y falta de respeto. ¿Enseño mi cicatriz?, ¿Saben lo que impacta emocional y psicológicamente en una mujer tener que ser mutilada? Ninguna de las mujeres que sale en ese video ha sido extirpada", escribió.

Natalia Salas cuestiona campañas que solo visibilizan el cáncer de mama en octubre

Antes de concluir, la actriz se dirigió a las empresas, colectivos y personas que impulsan este tipo de campañas solo en octubre, recordando que el cáncer es una enfermedad que afecta todos los meses del año.

"Soy una abanderada de la prevención con todo mi ser. Pero como me repugna los que se ‘acolleran’ y/o solo se acuerdan del cáncer en octubre. (Personas, marcas, colectivos, etc.) La gente es diagnosticada todo el año: no solo en octubre. La empatía es gratis, pero como falta en nuestra sociedad últimamente", expresó.

"Sería hermoso que no maquillen a personas conocidas para simular la cicatriz de una mastectomía", señaló la actriz.