Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: "Para nada fue por una tercera persona"

Waldir Felipa confirmó que su relación sentimental con la cantante Daniela Darcourt llegó a su fin. El bailarín decidió hablar públicamente sobre el tema tras la difusión de un video en el que aparece bailando de manera sugerente con una mujer durante un evento al que acudió sin la intérprete salsera.

En una entrevista, Felipa aclaró que su separación no está relacionada con las imágenes difundidas. "Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es algo reciente ni tiene que ver con lo que se ha visto", afirmó.

Reveló que la ruptura se dio hace varias semanas y que entre ambos existe una buena relación. "No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles", expresó a las cámaras de América Hoy.

Sobre los sentimientos hacia su expareja, el bailarín comentó que aún guarda cariño y respeto por ella. "Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar", admitió.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa se mostraban muy enamorados en redes sociales.Fuente: Instagram: Daniela Darcourt

Waldir Felipa asegura que su distanciamiento de Daniela Darcourt no tuvo terceras personas de por medio

Felipa también descartó que los rumores de celos o una traición hayan provocado el fin de su relación con Daniela y explicó que la ruptura fue una decisión asumida con madurez: "Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona".

Cuando fue consultado acerca de si los problemas surgieron durante la convivencia, el bailarín evitó dar más información. "No te voy a soltar nada", respondió.

Por último, y a la pregunta sobre una posible reconciliación con la intérprete de Señor mentira, Waldir no descartó que algo así pueda ocurrir en el futuro

"No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante", concluyó.

"Nos conocimos hace muchísimos años. Tenemos una historia detrás de escena", había dicho Daniela tras hacer público su romance con el bailarín.Fuente: Instagram: Daniela Darcourt

