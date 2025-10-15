Esposo de Silvia Cornejo fue captado ingresando a un hotel tras asistir a una celebración con su expareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau vuelve a ser tema de conversación tras la difusión de unas imágenes comprometedoras en el programa Magaly TV, la firme. En la edición del martes 14 de octubre, las cámaras del espacio televisivo registraron al empresario ingresando de madrugada a un hotel en Lima, después de estar en una reunión con su expareja, Analía Jiménez, y un grupo de amigos.

De acuerdo con el material, el esposo de la ex Miss Perú fue grabado el sábado 11 de octubre a las 10:29 p.m. estacionando su vehículo frente al establecimiento antes de ingresar solo. Permaneció en el lugar durante varias horas y, a las 2:04 a. m., fue visto saliendo sin compañía.

Reunión con compañeros de promoción

El informe del programa señaló que, antes de acudir al hotel, Gabuteau había participado en un reencuentro con antiguos compañeros de promoción, donde coincidió con Analía Jiménez, madre de su hijo. Durante la velada, ambos fueron captados conversando y posando para fotografías con sus amistades.

Según el reporte, Jiménez abandonó el lugar alrededor de las 10:30 p.m., acompañada de un grupo de amigas, y abordó un vehículo por aplicativo con destino desconocido.

Entre polémicas y denuncias

Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau mantuvieron una relación previa al matrimonio del empresario con Silvia Cornejo. En 2019 y 2020, protagonizaron algunos incidentes mediáticos que involucraron a las tres partes, entre ellos una discusión pública y un accidente vehicular que terminó en la comisaría.

Gabuteau denunció a su esposa Silvia Cornejo asegurando ser víctima de violencia familiar en las modalidades de violencia física y psicológica.

En el documento, que data de agosto de 2020, el empresario señaló que fue agredido verbalmente por la presentadora de televisión y que intentó grabarla como prueba de lo ocurrido. Sin embargo, ella habría tratado de arrebatarle el celular con la intención de lanzarlo al suelo. Asimismo, el empresario manifestó que la Cornejo le habría colocado un GPS para rastrearlo.

Hasta el momento, Silvia Cornejo no ha ofrecido declaraciones sobre el reciente ampay.