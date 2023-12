"Es profesional, hizo un buen trabajo": Erick Elera llena de elogios a Melissa Paredes

El final de la novena temporada de Al fondo hay sitio causó impacto entre los fanáticos y más con la escena donde Joel deja plantada a Paty en el altar. Después de que Melissa Paredes se despidiera de su personaje, Erick Elera elogió el trabajo de su compañera y aseguró que congeniaron bien en las grabaciones.

“Melissa, muy bien, muy profesional, buena compañera, buena amiga, muy graciosa también. Hizo un buen trabajo, pero solo los guionistas saben lo que va a pasar con la historia”, dijo el famoso ‘cara de pez’.

Con esta final, Erick Elera sabe que su papel de Joel Gonzales ha madurado, por lo que en la próxima temporada de Al fondo hay sitio podría sorprender. “Me parece que el próximo año se viene algo más interesante para Joel, quizá viene un cambio por ese lado”, dijo para Estás en todas.

¿Tendrá otro interés amoroso aparte de Macarena y Paty? Elera comentó que por el momento espera que su personaje continúe soltero. "A mí me encanta que esté solo ahorita, no quiero enamorada. Gigio [Aranda, guionista de la serie], por favor, no me pongas novia todavía, esperemos que pueden pasar mil cosas más", comentó entre risas.

¿Por qué Melissa Paredes se retiró de la televisión?

En octubre de 2021, Melissa Paredes se tomó un tiempo de la conducción días después de anunciar su separación de Rodrigo Cuba y de que saliera a la luz un 'ampay' en el que se le veía en imágenes comprometedoras con el bailarín Anthony Aranda, con quien participaba en Reinas del Show, y a quien confirmó como su pareja meses después.

En enero de 2022, Melissa confirmó su alejamiento del espacio conducido por Ethel Pozo. En una entrevista con el desaparecido programa Mujeres al Mando, Paredes contó que ella no dejó la conducción por decisión propia. “No es que yo lo dejé. Si yo lo hubiera dejado sería diferente, ¿no? Algo que te quitan de la noche a la mañana, simplemente por cometer supuestamente un error, que todo el mundo puede cometer…”.

¿Cuál fue el papel de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio?

En julio de este año, Melissa Paredes llegó para interpretar a Patricia o simplemente Paty, una joven repartidora de comida. Ella flechó el corazón del hijo mayor de Charo, Joel, luego de interactuar por varios minutos en su taller de mecánica.

"Conozcan a Paty, un personaje que llegó a mi vida y estoy segura los hará reír, llorar, de todo, como en la vida misma. Gracias a América Televisión y a la familia de Al fondo hay sitio por la confianza. Y ahora vamos, por mucho, mucho más", escribió Melissa Paredes en ese entonces.

¿Qué dijo Sergio Galliani sobre el ingreso de Melissa Paredes a Al fondo hay sitio?

Sergio Galliani participó en la telenovela como el popular ‘Nachito’. Hace unos meses, cuando le consultaron sobre el ingreso de la modelo a la novena temporada, afirmó que desconoce de quién se trata. “No veo televisión, lo siento. No sé quién es, tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, dijo el actor a La República.

Connie Chaparro, pareja del actor, contó que su cónyuge no sabe que Melissa Paredes hizo su debut en Al fondo hay sitio. Por otro lado, Sergio Galliani descartó volver con su personaje, ya que tiene otros planes; así que es poco probable que regrese como Miguel Ignacio de las Casas.