Mayra Couto descartó actuar nuevamente con Andrés Wiese y abordó críticas sobre el lenguaje inclusivo

La actriz Mayra Couto, quien recientemente expresó su interés en regresar a la serie Al Fondo Hay Sitio en el papel de Grace Gonzáles, se enfrentó a la pregunta sobre una posible colaboración con el actor Andrés Wiese, a quien denunció por acoso en el pasado.

En una entrevista concedida al programa Todo se Filtra, la intérprete respondió de manera categórica, aclarando que no volvería a compartir roles con el popular 'Nicolás de Las Casas', quien fue su pareja en la ficción de América TV.

"Cómo te digo que no (...) yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir", afirmó luego de explicar que su decisión está fundamentada en evitar situaciones incómodas.

Mayra Couto responde a las críticas sobre el uso del lenguaje inclusivo

En otro momento de la entrevista, Mayra Couto también fue cuestionada sobre las críticas que recibe en redes sociales por promover el uso de un lenguaje inclusivo.

Con respecto a este tema, la actriz comentó: "La munda, creo que ya me quedé con esa chapa, soy la 'Grace', soy la munda, pero lo bueno es que no me ignoran y eso es lo importante".

Como se recuerda, en mayo de 2019, Mayra Couto polarizó las redes sociales por una frase que usó en un post y que fue sacada de contexto sobre el uso lenguaje inclusivo.

Después de eso, algunos usuarios, incluido el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, arremetieron contra ella. En entrevista con el programa Encendidos de RPP, la actriz reveló que había recibido amenazas tras la publicación.

"Recibí muchos mensajes misóginos, agresivos, violentos. Alguien me mandó un video donde un hombre golpeaba a una mujer aterradoramente y ponía un texto en el que decía que merecía eso por estúpida", contó.

La denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese

En junio de 2020, una menor denunció a Andrés Wiese por acoso sexual; el caso fue difundido por el programa Magaly TV: La Firme y al poco tiempo, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su excolega.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que mostraron los supuestos mensajes de acoso que el actor le habría escrito durante las grabaciones de Al fondo hay sitio.

Dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una serie de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad", le dijo al inicio Couto a Wiese. "Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti", añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. "No estoy loca y no me lo estoy inventando", añadió.

Tras la denuncia, el Ministerio Público se pronunció sobre el caso y señaló que era "materia de investigación".

De acuerdo con Wiese, al leer estas acusaciones, tuvo miedo y llamó a los realizadores de Al fondo hay sitio, pues se sentía desconcertado. “La recomendación fue: ‘Andrés, no le respondas, porque te está acusando de una serie de cosas que no son verdad", señaló el actor al programa La Banda del Chino.



“Yo no quisiera demandar a Mayra y le pido a la gente que no la ataquen ni la insulten. Yo entiendo que es difícil para muchísimas mujeres hablar. (…) Pero este no es el caso. Mayra me ha hecho una denuncia como si yo la hubiese violentado 8 años cuando no es cierto”, puntualizó.

Denuncias contra Andrés Wiese fueron archivadas

En febrero de 2022, Andrés Wiese dijo que las denuncias en su contra fueron archivadas. A través de sus redes sociales, el actor dio su versión sobre la actualización del proceso de las investigaciones que se le abrieron por un presunto acoso sexual hacia Mayra Couto y una joven de 17 años a quien conoció por redes sociales.

"Hoy, 9 de febrero del 2022, después de un poco más de año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme, a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente", aseguró en un mensaje que compartió en Instagram.

Por su parte, Mayra Couto expresó que esperaba unas disculpas públicas de Andrés Wiese; pero, como no se dio, ahora no quiere tener ningún tipo de relación con él, mucho menos laboral. “No quiero vincularme con personas del pasado, eso es algo que ya cerré”, aseguró.