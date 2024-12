"Quieren dañar mi imagen": Néstor Villanueva desmiente acusaciones de agresión de su expareja, Greis Keren

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de la controversia, Néstor Villanueva enfrenta una nueva acusación de agresión, esta vez por parte de su expareja, la modelo Greis Keren. La denuncia fue difundida por Keren durante una entrevista telefónica con América Hoy, donde relató lo que considera un patrón de maltrato psicológico.

Keren, quien mantuvo una relación con Villanueva durante casi tres años, detalló los episodios de agresión que, según ella, ocurrieron en diversas ocasiones. Uno de los momentos que más recuerda fue el día de su cumpleaños, cuando afirma que el cantante miccionó frente a sus invitados, apagó la música del DJ y la agredió físicamente.

"Me pisó el pie, lo boté de la casa", recordó, señalando que los celos por una conversación de negocios con un amigo de su prima habrían sido el desencadenante. "Me dijo: '¿Con quién estás hablando? Voy a aventar esa torta abajo'. Me hizo un escándalo. Me metí al cuarto de mi mamá y lo botaron", contó.

La modelo también recordó un episodio en el que, tras creer que estaba embarazada, Villanueva no le brindó apoyo emocional. “Me dio a entender: 'tú verás lo que haces'”, señaló, afirmando que el cantante siempre se presentó como una víctima, responsabilizando a todas las mujeres de sus problemas. "Para él, todas las mujeres lo maltratan".

Néstor Villanueva responde: "Es totalmente falso"

Ante estas acusaciones, el cantante respondió tajantemente: "Todo lo que está diciendo es falso". Villanueva, quien se comunicó con América Hoy, negó la versión de Greis Keren y expresó que está dispuesto a enfrentar la situación legalmente. "No me estoy escondiendo de nada", aseguró.

También señaló que su abogado está al tanto de los hechos y que su expareja deberá presentar pruebas de sus afirmaciones.

Villanueva, quien estuvo envuelto en un proceso judicial con su exesposa Flor Polo, agregó que las acusaciones de Keren responden a un intento de perjudicar su imagen. "No voy a permitir que quieran dañar mi imagen. He estado trabajando duro y manteniendo un perfil bajo, sin escándalos", afirmó.

Mientras tanto, el programa informó que Keren ha formalizado la denuncia en la comisaría Sol de Oro. Villanueva, por su parte, reafirmó su postura, insistiendo en que nunca ha actuado de manera violenta, y afirmó estar asistiendo a terapia psicológica y participando activamente en su iglesia. "Jamás me he portado mal", concluyó.

