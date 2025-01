Nicola Porcella confiesa que pidió matrimonio a expareja y Wendy Guevara interviene: "¿La que te engañó?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella confesó que pidió matrimonio a una de sus exparejas. El modelo peruano participó junto a la influencer mexicana Wendy Guevara en el juego El manotazo del programa matutino Hoy donde exhibieron "sus secretos más íntimos".

Al comienzo del segmento, Wendy Guevara ganó el primer juego con la pregunta “¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?” que obligó a Nicola Porcella a contestar sin decir mentiras. Acto seguido, el exintegrante de Esto es guerra confesó que le pidió la mano a una expareja con el objetivo de reconciliarse.

“Yo creo que fue cuando me peleé con una expareja mía y le pedí matrimonio para que me perdonara”, comenzó diciendo el también actor peruano. Ante esta respuesta, y en medio de la curiosidad para saber de quién se trataría, Wendy Guevara exclamó: “¿La que te engañó allá en Perú con el jugador de fútbol? ¿Sí? ¿Es esa?”.

Esta intervención de la personalidad mexicana provocó un claro nerviosismo en Porcella, a lo que Guevara señaló: “¡Sí, es ella! Pobrecito. Aquí te doy un abrazo”.

Del mismo modo, la conductora del programa Galilea Montijo le consultó a Porcella: “¿Te pusieron el cuerno?” Seguidamente, el peruano respondió: “Sí, pero no es con la que me iba a casar (…) Yo pedí la mano antes”. Finalmente, Guevara volvió a interrumpir: “Como te engañaron en tu reality. Tú eres el engañado”, provocando las risas de los presentadores.

Wendy Guevara y Nicola Porcella participaron en el reality La casa de los famosos, en México. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Nicola Porcella fue rechazado en la final del reality 'Soltero cotizado'

Nicola Porcella fue engañado en la primera temporada de su reality Soltero cotizado en México. El peruano eligió de ganadora a una joven con el fin de iniciar una relación sentimental. Sin embargo, esta le confesó que era casada y que tenía hijos, por lo que decidió quedarse con el dinero y no aceptar “el corazón” del exparticipante de La casa de los famosos.

“Me voy a dejar guiar por lo que vi en un inicio. Por lo que siento, por lo que sé que es mejor para mí, para mi hijo, para mi familia. Hace siete años dije que ya no quería saber nada de nadie hasta que las conocí a ustedes”, expresó el peruano, eligiendo a Carolina como la ganadora.

No obstante, la joven modelo dejó atónitos a todos al confesar que está casada. “Nicola, eres un hombre hecho y derecho, completo en toda la extensión de la palabra (…). Vine a confirmar lo que eres, confirmado está, pero sostenme tantito este corazón”, comenzó diciendo la ganadora del reality.

“Yo soy la casada. La verdad es que [mi esposo] es el hombre de mi vida. Con mis hijos tenemos una familia hermosa. No vine por el dinero (…). Yo vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. Espero no me lo tomes a mal”, añadió.

Al escuchar estas palabras, Nicola Porcella mostró su sorpresa e indignación ya que, según dijo, creía que Carolina era la indicada para poder estar con él.“Confié en ti. Mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos. Jugaste, lo ganaste. Yo no me jactaría de eso. Viniste a impulsar tu carrera artística engañándome. Vamos a ver si te funciona.”, exclamó Porcella.

Nicola Porcella estuvo en la conducción del programa matutino 'Hoy' en México. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

¿Nicola Porcella busca la nacionalidad mexicana?

Nicola Porcella contó haber iniciado los trámites para la residencia permanente en México, país del que dijo sentirse "agradecido".

"Ya busco mi residencia permanente, por fin. Regresando, buscaré nacionalizarme. Yo voy a radicar en México, yo ya me siento más mexicano. Ya lo pensé mucho y dije: ‘Sí, es lo que quiero’. Quiero quedarme a vivir en México, si es posible, toda mi vida", declaró al programa mexicano De primera mano.

Por otro lado, Porcella, quien debutó como actor en la telenovela de Televisa, El amor no tiene receta, al lado de la actriz transgénero Coco Máxima, explicó que antes de solicitar la nacionalidad mexicana tenía que conseguir la residencia permanente.

"Estoy con eso y ya mandé al abogado a que vea el otro tema [la nacionalización] y me dijo: ‘Vamos a ver qué es lo que necesitas, como ya llevas tiempo viviendo y ya tienes residencia permanente, no creo que sea tan complicado, pero hay que hacer todo lo que nos pidan", explicó el peruano al medio azteca.

