Nicola Porcella rechaza acusaciones de supuesta agresión a una mujer en México: "Es mentira"

Nicola Porcella rechazó las acusaciones en su contra de supuesta agresión física y psicológica a una mujer en México. En declaraciones a los medios de dicho país, el modelo peruano negó que exista una denuncia en su contra y calificó de “falsa” la noticia difundida por el canal de YouTube, Kadri Paparazzi.

“Lo voy a dejar en claro, no volveré a tocar ese tema. Es mentira y para generar esa noticia se necesitan dos. Yo estoy enfocado en mi trabajo, no hago daño a nadie, no pienso hacer daño a nadie y vivo muy tranquilo. No responderé sobre algo que es mentira porque es totalmente falso”, comenzó diciendo el exintegrante de Esto es guerra.

En efecto, los conductores del canal Kadri Paparazzi sostuvieron que Nicola Porcella había agredido a una mujer que decidió no dar su nombre para evitar represalias. Del mismo modo, contaron que la presunta agredida se fue de México por supuestas amenazas del presentador nacional. Sin embargo, el también actor desestimó dichas afirmaciones.

“Ya aprendí tanto en la vida. Aprendí a cuidarme mucho, a tener todo ordenado, a no hacer daño, a tener siempre mis pruebas. Sé que todo es mentira y estoy tranquilo. Yo estoy enfocado en mi trabajo y en mi familia”, aseveró.

Nicola Porcella estuvo en la conducción del programa matutino 'Hoy' en México. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Nicola Porcella: “No gastaré mi energía en gente que me quiere hacer daño”

Nicola Porcella señaló que dichas acusaciones de agresión a una mujer solo “afectan a su familia” y precisó que sus amigos y su familia lo conocen y saben cómo es él. “No voy a gastar mi energía, ni regalar lo que tanto me ha costado a gente que me quiere hacer daño”, manifestó.

En ese sentido, no descartó tomar medidas legales contra las personas que lo mencionaron y que lo acusan de agresión. “Vamos a ver si inicio acciones legales. Aprendí mucho. Yo no hago daño a nadie, pero en el momento que se metan conmigo o toquen a mi familia, ese momento verán a un Nicola que va a luchar por su familia”, puntualizó.

Por otra parte, negó que haya contactado a la supuesta víctima para ofrecerle algún puesto de trabajo en Televisa para que no lo denuncie. “Todo lo que sale allí es falso. Gracias a dios me respaldan muchas cosas. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo y fue el día mundial de la depresión. ¿Para qué hacer caso? hay que agradecer a Dios todos los días”, añadió.

Nicola Porcella y Wendy Guevara participaron en el reality La casa de los famosos, en México. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

¿Nicola Porcella busca la nacionalidad mexicana?

Nicola Porcella contó haber iniciado los trámites para la residencia permanente en México, país del que dijo sentirse "agradecido".

"Ya busco mi residencia permanente, por fin. Regresando, buscaré nacionalizarme. Yo voy a radicar en México, yo ya me siento más mexicano. Ya lo pensé mucho y dije: ‘Sí, es lo que quiero’. Quiero quedarme a vivir en México, si es posible, toda mi vida", declaró al programa mexicano De primera mano.

Por otro lado, Porcella, quien debutó como actor en la telenovela de Televisa, El amor no tiene receta, al lado de la actriz transgénero Coco Máxima, explicó que antes de solicitar la nacionalidad mexicana tenía que conseguir la residencia permanente.

"Estoy con eso y ya mandé al abogado a que vea el otro tema [la nacionalización] y me dijo: ‘Vamos a ver qué es lo que necesitas, como ya llevas tiempo viviendo y ya tienes residencia permanente, no creo que sea tan complicado, pero hay que hacer todo lo que nos pidan", explicó el peruano al medio azteca.

