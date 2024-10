"En Esto es guerra ganaba como un jugador de Segunda División", afirmó Gino Pesaressi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gino Pesaressi se sinceró sobre su sueldo en Esto es guerra. El exchico reality de 36 años decidió hablar con franqueza y confirmar que fue uno de los ‘guerreros’ mejores pagados en el popular reality de América Televisión.

Fue durante una entrevista con Ricardo Rondón que el también modelo y actor peruano comparó el salario que ganaba en Esto es guerra con el de un jugador de futbol de Segunda División ratificando los cuantiosos montos que conseguía con la exposición mediática en el programa, así como con la publicidad que hacía con distintas marcas.

“Sí, se ganaba mucho en Esto es guerra. Yo estaba ahí”, comenzó diciendo Pesaressi. Ante la consulta si era uno de los mejores pagados en el reality, señaló: “Claro que sí. Uno se sentía un jugador de fútbol porque realmente podías ganar como uno de Segunda División, te sentías como un pelotero (…) Ganábamos bien en los circos, merchandasing y auspicio de marcas”.

Es así como el exparticipante de El gran chef famosos señaló que el salario ganado le sirvió también para poder darle estabilidad económica a su hija recién nacida. “Fue un momento de bonanza. Justo había nacido mi hija, así que de alguna manera me ayudó mucho a solventar y a darle una especie de estabilidad a ese momento”, sostuvo.

Gino Pesaressi contó que compró un departamento con su sueldo ganado en Esto es guerra. | Fuente: Instagram (ginopesaressi)

Gino Pesaressi sobre Esto es guerra: “Es un formato que paga bien”

Por otro lado, Gino Pesaressi aseguró que sus excompañeros en Esto es guerra continúan en el reality debido a que el formato del programa “paga bien”. “Es un formato que paga bien y fuera de eso, hay gente que sabe mover sus fichas. No tienes que ser deportista necesariamente, sino jugar con un personaje del programa”, declaró en el podcast ‘Rondón Tolón’.

En otro momento, la expareja de Mariana Vértiz mencionó cómo es que compró sus primeras cosas con el dinero que ganó en las primeras temporadas en Esto es guerra.

"Nunca me ha faltado nada porque mis papás siempre han trabajado, pero nunca he tenido de chico una consola de nintendo, play. Siempre he tenido que ir a (donde) mis amigos y cuando apenas tuve la plata, quise vivir en un departamento bonito, quise mi televisor, mi mueble, compré un carro de segunda que era increíble", relató.

Finalmente, recordó que también pasó momentos económicos difíciles por no saber administrar su dinero. “Me ha podido faltar, pero nunca he dicho nada porque esas cosas como hombre, no sé si sea la forma en que nos han criado, de que los hombres tenemos tantas expectativas y presiones sociales de cumplir y ser un proveedor”, agregó.

El 2023, Gino Pesaressi participó en el reality de cocina El gran chef famosos quedando en tercer lugar. | Fuente: Instagram (ginopesaressi)

Gino Pesaressi regresó como invitado a Esto es guerra

En agosto último, Gino Pesaressi sorprendió al regresar como invitado a Esto es guerra, reality que lo hizo conocido en el mundo de la televisión y que le abrió diversas puertas para seguir laborando en la industria.

El también bailarín fue presentado por los conductores Katia Palma y Renzo Schuller como "uno de los históricos guerreros". "Aquí está Gino Pesaressi, quien vuelve a su casa", expresó la voz en off de Esto es guerra (Jaime Guerrero) al presentar al competidor invitado.

Cabe mencionar que Gino Pesarresi estuvo en Esto es guerra desde la primera temporada el 2012 hasta el 2016 junto con otros antiguos competidores como Yaco Eskenazi, Nicola Porcella, Sully Sáenz, Rafael Cardozo, Michelle Soifer, Angie Arizaga, entre otros.

