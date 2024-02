"No cambia": Vania Bludau habló sobre el nuevo 'ampay' a Christian Domínguez

Vania Bludau expresó su indignación luego de conocer el 'ampay' que evidenció la infidelidad de Christian Domínguez hacia Pamela Franco. En una entrevista con el programa Magaly Tv, la firme, la modelo llegó a calificar de 'cínico' a su expareja y enfatizó en la idea de que su conducta no iba a cambiar.

"Como vemos, la gente no cambia. Me hizo la vida de cuadritos después de tanta maldad. Para mí es una persona cínica, porque no sé qué otro adjetivo le puedo decir", comentó la influencer.

Cabe recordar que luego de culminar su relación en 2013, la exintegrante de Esto es Guerra acusó al líder de Gran Orquesta Internacional de haberle sido infiel; sin embargo, estas declaraciones incomodaron al cumbiambero, quien decidió llevar el pleito a los tribunales. Finalmente ella perdió el jucio por difamación y tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero como concepto de reparación civil a favor del cantante.

"Me hubiera encantado de que en mi época hubiera salido un 'ampay' de Christian Domínguez en su programa. Eso me hubiera ahorrado un montón de tiempo, de dinero, de lágrimas y de todo. Estaba media estresada en esa época", agregó la influencer en el espacio que conduce Magaly Medina.

Vania Bludau se solidariza con Pamela Franco

Por otro lado, Vania Bludau expresó su solidaridad con Pamela Franco, quien recientemente anunció su separación definitiva de Christian Domínguez tras el mediático 'ampay'. La modelo le envió todo su apoyo para afrontar esta dolorosa situación.

"Lo siguen contratando y lo ponen ahí de conductor, como de ejemplo. ¡No puedo creerlo, qué ejemplo es ese! Imagino que una separación con hijos y una infidelidad de por medio es muy doloroso. Mucha fortaleza para ella, más que todo por su pequeña, la vida continúa", finalizó la modelo.

¿Qué dijo Pamela Franco tras anuncia su separación de Christian Domínguez?

Pamela Franco puso fin a su relación con Christian Domínguez luego de que la ciudadana Mary Moncada afirmara que tuvo un encuentro íntimo con el cantante y conductor de televisión. Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la bailarina de 35 años sostuvo que se separará de manera "definitiva" de Domínguez y pidió a los medios de comunicación no involucrar a su familia.

"Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez", inició diciendo Pamela Franco en su pronunciamiento en Instagram este miércoles 31 de enero. "Entiendo el interés de los medios por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, añadió.

Asimismo, la cantante y bailarina, quien inició una relación con el cumbiambero el 2019, solicitó a la prensa “que no se mencione a su menor hija para evitar que se sienta afectada emocional y psicológicamente con comentarios mal intencionados”. “Yo soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome por ser una buena mujer, madre y artista”, sostuvo.

