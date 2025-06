Óscar Gayoso explica los motivos de su salida de programa 'Humor recargado': "Era insostenible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Óscar Gayoso se pronuncia —por primera vez— luego de su sorpresiva salida de Humor Recargado, programa que permitió su regreso a la televisión luego de 13 años de ausencia por el cáncer de ganglios que padecía.

Ahora, por medio de sus redes sociales, el popular cómico peruano decidió hablar sobre su salida del programa humorístico junto con sus amigas y compañeras: Lucy Bacigalupo, Sara Manrique y Cindy Marino.

En una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook, el imitador de Jaime Bayly recalcó que se fue de Humor Recargado por discrepancias con la producción del programa en la parte creativa, además de presentar problemas técnicos.

“Me retiro porque no llegué a un buen acuerdo con gente de la producción del programa. En el fondo, lo que queríamos era un programa de calidad y eso no se iba a cumplir por múltiples razones”, comenzó diciendo el exintegrante de Recargados de Risa.

“Había muchos problemas técnicos como una mala edición, mala iluminación, mal sonido. Había efectos innecesarios y eso no se subsanaba. Se iba repitiendo semana tras semana”, añadió.

En ese sentido, Óscar Gayoso recalcó que “los problemas” en Humor Recargado se iban juntando hasta volverse “insostenible”.

“Ya era insostenible y tuvimos una última reunión en la que estábamos todos juntos y creo que no salimos tan contentos porque prácticamente decidimos dar un paso al costado y que el programa continuara. Le deseamos lo mejor al programa, que sigan, pero nosotros no compartimos muchas cosas que están pasando”, señaló.

El cómico Óscar Gayoso regresó a la televisión luego de 13 años. | Fuente: Facebook (Oscar Gayoso)

Óscar Gayoso anunció su salida de programa Humor Recargado

Óscar Gayoso anunció su salida de Humor Recargado. Por medio de un comunicado, el popular cómico peruano confirmó que ya no va más en el programa humorístico transmitido por Panamericana Televisión.

Del mismo modo, recalcó que su decisión se debe a un "alejamiento" con la productora del programa asegurando que "ya no continuará como parte del equipo".

"Cuando empezamos esta aventura llamada 'Humor Recargado' nuestra meta siempre fue una: llevar diversión apta para toda la familia. El programa, sin embargo, fue tomando otro rumbo y eso motivó mi decisión de ya no continuar como parte del equipo", comenzó diciendo Gayoso en su pronunciamiento el último 23 de mayo.

Seguidamente, sostuvo: "Mi alejamiento es con la productora y su 'fórmula' de trabajo. Agradezco a Panamericana Televisión por brindarme su ventana para reencontrarme con grandes compañeros artistas".

En ese sentido, Óscar Gayoso agradeció al público que le dio "su cariño y respaldo" luego de su regreso a la televisión tras varios años de estar fuera de la pantalla chica debido al cáncer que padece.

Finalmente, mencionó que el programa Humor Recargado continuará emitiéndose con sus otros integrantes. "Ahora tocará ver que nuevas aventuras nos depara el destino, siempre en compañía de ustedes, el público. Me despido con esta frase de Los Beatles: 'Al final, el amor que recibes es igual al amor que das'", concluyó.

Lucy Bacigalupo también anunció su salida de programa humorístico Humor Recargado. | Fuente: Instagram (lucybacigalupod)

Lucy Bacigalupo renunció a programa Humor Recargado y denunció "maltrato"

Quien también se fue del programa fue Lucy Bacigalupo. La popular actriz cómica compartió el mismo comunicado que Óscar Gayoso anunciando su salida de Humor Recargado.

Del mismo modo, la exintegrante de Risas y salsa denunció que le faltaron el respeto y hasta mencionó un presunto maltrato laboral contra ella.

"A lo largo de mi carrera, he aprendido que el respeto no es negociable. Cuando esos principios se ven vulnerados, el único camino correcto es retirarse. Me retiro de este espacio con la dignidad intacta y la certeza de que ningún escenario justifica el maltrato ni al arte menos al artista", escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, Lucy Bacigalupo aclaró que el vínculo laboral era con la productora dirigida por Paola Ruíz y no con Panamericana Televisión, canal que transmitía los programas.

"Los escenarios cambian, pero la integridad permanece. Hoy cierro este capítulo, agradecida por lo aprendido y libre de lo que no merezco. Cada experiencia enseña. Esta me enseñó hasta dónde no volver", concluyó.

