"Ese es el mínimo": Flavia Laos sorprende al confesar que un pretendiente "debe ganar unos 20 mil dólares"

La modelo peruana Flavia Laos, exintegrante de Esto es guerra, mencionó que su prospecto de pareja son hombres que puedan ganar mínimo 20 mil dólares mensuales y con “una buena posición económica”.

“Nunca me he puesto a pensar en eso. Lo que pasa es que yo salgo con gente que tiene millones. Los prospectos con los que he estado saliendo, y conociendo fuera del país, son de buena posición económica. No le pregunto '¿cuánto ganas?' pero sé que ganan bien”, manifestó Laos en una entrevista con Zein en el podcast ElAndenoZ.

Si bien Flavia Laos recalca que no les pregunta a sus galanes cuánto ganan, se asegura de que estos tengan buenos ingresos. En ese sentido, descartó estar interesada en hombres que no reciban un mínimo de 20 mil dólares al mes.

“Para que (la persona que quiera salir conmigo) sea aceptable. Así no sé, debe ganar unos 20 mil dólares (mensuales). Ese es el mínimo y estamos hablando de buena gente”, comentó la también protagonista de Ven, baila, quinceañera.

Ante la pregunta de si saldría con alguien que gane 5 mil dólares, Flavia Laos dijo no saber si lo haría ya que nunca salió con alguien que no haya ganado menos de 20 mil. “Nunca me ha pasado”, afirmó la también influencer.

Flavia Laos asegura estar soltera luego de haber salido con famoso cirujano plástico.Fuente: Instagram (flavialaosu)

Flavia Laos afirma estar soltera: “Quiero invertir tiempo en mi trabajo”

Por otro lado, Flavia Laos reveló qué tipo de hombre es su preferido. Respecto al físico, Laos afirmó que prefiere a los hombres “que tengan buen cuerpo”, sin importar mucho su color de piel. “Me gusta que tenga abdominales y que no sean tan bajos”, remarcó.

En otro momento, señaló que le gustan los hombres que la hacen reír y que también le demuestren fidelidad en una relación.

“Me gustan las personas fieles y leales porque yo lo soy hasta que no lo soy más si en caso son infieles conmigo. Me gusta que (las personas que quieran salir conmigo) tengan metas a futuro y proyección y que ganen mucho dinero”, acotó.

A pesar de describir su prototipo, Flavia Laos se mantiene soltera. Por medio de sus historias en Instagram, la cantante afirmó que —por ahora— solo está enfocado en su trabajo. “Estoy recontra soltera. Me quiero quedar así. Quiero invertir mi tiempo en el trabajo. En cosas importantes”, exclamó en un breve video.

Flavia Laos estuvo en agosto de 2024 en RPP hablando de su nuevo tema ‘Exxxotico'. | Fuente: RPP

Flavia Laos estuvo saliendo con famoso cirujano plástico

Flavia Laos reveló que estuvo saliendo con Robert Dorfman, un famoso cirujano plástico de Hollywood. La modelo peruana contó que conoció al médico de 29 años hace algún tiempo, pero que no podía acercarse a él debido a que ella estaba todavía en una relación.

Además, mencionó que empezó a conocer más a Dorfman cuando fue a su consultorio el año pasado para un tratamiento en el rostro a base de semen de salmón. “Ahí hicimos el clic, todo empezó con una aguja en mi cara”, expresó entre risas a las cámaras de Amor y fuego.

A pesar de estar contenta con Robert Dorfman, Flavia Laos aclaró que todavía este no le pidió que sea su enamorada por lo que considera que, por el momento, solo están saliendo y conociéndose más.

“Lo acabo de conocer, y si algo me ha enseñado la vida es darme tiempo para conocer a las personas, sobre todo si voy a tener algo formal con alguien”, aseveró.

En ese sentido, recalcó que decidió postear una foto en Instagram con el cirujano hace semanas por que vivió “un momento especial con él”. “Lo posteé porque es una persona especial. Todavía no me pidió que sea su enamorada, recién estamos conociéndonos", puntualizó.

