Pamela Franco: "Nunca le he sido infiel a Christian Domínguez"

Tras confesar que mantuvo una relación amorosa con el futbolista Christian Cueva mientras este aún estaba casado, Pamela Franco aseguró que nunca le fue infiel a su última pareja, el cantante Christian Domínguez. "He vivido enteramente para mi familia, para él y para mi hija", indicó.



En una reveladora entrevista en el programa Mande Quien Mande, Franco abrió su corazón para compartir detalles que no se conocían sobre su relación con Domínguez y finalmente abordar las especulaciones sobre una posible infidelidad con Cueva.



"En mi relación con Christian [Domínguez], desde día uno, nunca le he sido infiel. He vivido enterante para mi familia, para él y mi hija. Él lo sabe porque le confié muchas cosas. Por eso me duele", comentó Franco.



"He respetado a Christian. Lo único que quería era formar una familia de una manera bonita", agregó. También dijo que fue ella quien le contó a Domínguez sobre el desliz que tuvo con Cueva: "Le conté todo. Preferí que se enterara por mí. La relación empezó sin mentiras de mi parte".

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Cueva?

En el momento más vulnerable de la entrevista, Pamela Franco, evidentemente nerviosa, confesó que los rumores sobre una relación con Christian Cueva, quien tenía una familia con Pamela López, eran ciertos. Sin embargo, aclaró que esto ocurrió antes de comenzar su relación con Domínguez.



"Me involucré con él en 2018. Fueron idas y vueltas porque era un tema bastante complicado en ese momento, porque mentía", recordó. "Me decía una cosa y luego salía otra cosa (...) Me mostraba chats. Había cosas que me hacían pensar que lo que decía era verdad".

¿Pamela Franco sigue amando a Christian Domínguez?

En su anunciada entrevista en Mande Quien Mande, Pamela Franco habló sin tapujos sobre la infidelidad de Christian Domínguez y los rumores de un romance con Christian Cueva, mientras él estaba en una relación de 15 años con Pamela López.



El programa conducido por María Pía Copello había anticipado la participación de Franco con un video en el que ella llegaba al canal en una camioneta blanca, similar a la que Domínguez conducía cuando fue sorprendido siéndole infiel con Mary Moncada.



Al abordar el relación con Domínguez, Franco admitió que fue el hombre "más importante" en su vida. "El amor no se va de la noche a la mañana. No podría decir que no lo amo, porque sí lo amo". Sin embargo, tras reflexionar sobre las infidelidades de Dominguez dijo: "Siento que, después de todo, no me ama, porque si él me hubiese amado, no hubiera hecho todo eso".

¿Cómo reaccionó Pamela Franco al ampay de Christian Domínguez?

Pamela Franco recordó que cuando vio las imágenes de Christian Domínguez en el auto con Mary Moncada entró en shock: "Conversamos, no le insulté ni grité. No sabía qué hacer". "Cuando quise desahogarme, como cualquier mujer, mi hija se puso mal. Preferí salir del cuarto y quedarme con ella".



Finalmente, aseguró que, por encima de todas las cosas, siempre tendrá en cuenta a su hija. "No sé qué pasará más adelante. Hoy estoy siendo más madre que mujer (...) Después de varios días y varias discusiones, hemos llegado a un punto de sentarnos y conversar por nuestra hija, porque ella nos necesita".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis