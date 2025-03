Karla Tarazona señala que Xiomy Kanashiro "está con aires de diva" previo a su debut en televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona habló sobre Xiomy Kanashiro. La conductora del programa 'Préndete' afirmó que la modelo y anfitriona peruana está "con aires de diva" antes de su debut como conductora de televisión en un programa musical en Panamericana, medio donde también trabaja Tarazona.

Durante una entrevista dada a Trome, la también pareja de Christian Domínguez mencionó que no sabía mucho de Xiomy Kanashiro hasta que vio que salía con Jefferson Farfán.

"Recién me enteré quién era ella por el tema de Farfán, pero no sé quién es. Ayer estuvo aquí (en su programa ‘Préndete’), estuvo en entrevista y le comenzaron a preguntar cosas", comenzó diciendo la también locutora.

Asimismo, contó: "Me dicen que está con unos aires de diva, que no quiere declarar y que llamó para quejarse porque el reportero le hizo una pregunta incómoda". Seguidamente, Karla Tarazona no dudó en darle un consejo de Xiomy Kanashiro antes de iniciar como conductora en televisión nacional.

“(Xiomy) Mira cómo comienzas y cómo te hiciste conocida. Recuerda cuando Yahaira (Plasencia) comenzó su relación (con Farfán) y mira ahora cómo es. Tú no sabes lo que va a suceder más adelante", sostuvo.

Xiomy Kanashiro negó reconciliación con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro ratificó el término de su relación con Jefferson Farfán. La modelo peruana fue consultada sobre si todavía sigue viéndose con el exfutbolista de Alianza Lima con quien fue vista abrazada en la playa y dándose besos en una discoteca semanas atrás.

Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez después de su estadía en Arequipa, donde estuvo animando un evento, la también integrante de 'La casa de la comedia' señaló “estar bien” con Jefferson Farfán y que quedaron “como amigos” a pesar del corto romance vivido.

“Es un tema de mi vida privada. Yo le deseo lo mejor siempre (a Jefferson Farfán). Hemos quedado como amigos así que para adelante”, comenzó diciendo ‘La chinita’ a las cámaras de Amor y fuego. Seguidamente, Xiomy Kanashiro negó que su ruptura con el ex deportista haya sido por los ‘ampays’ mostrados. “Fue netamente por un tema de nosotros”, sostuvo.

En otro momento, desestimó que sus nuevos proyectos televisivos y en la música sean por un supuesto apoyo económico de Jefferson Farfán cuando eran pareja. “Este proyecto lo tengo desde hace mucho tiempo. Me gusta lograr las cosas por mí. Estoy contenta y super orgullosa también por mi familia”, comentó.

Por otra parte, mencionó que mantiene una amistad con Maialén Farfán, hija mayor de ‘La foquita’. “Somos amigos, todo super bien”, señaló.

¿Quién es Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro, de 27 años, nació en Lima el 23 de enero de 1998, tiene ascendencia japonesa por parte de su padre y raíces de Iquitos por parte de su madre. Ha llegado a incursionar en diversos ámbitos como modelo, comunicadora, influencer y emprendedora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, donde también formó parte del equipo de voleibol.

A los 19 años, inició su camino en la cumbia al integrarse a la agrupación Alma Bella, donde se desempeñó como bailarina y coordinadora, asumiendo la gestión de coreografías y redes sociales.

Su espíritu emprendedor la llevó a fundar Kanomy Store, una marca de ropa con presencia tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Hace poco hizo el lanzamiento oficial de Kanomy Band, su propia orquesta de cumbia, con la que busca abrirse camino en la industria musical. Además, es animadora de eventos y forma parte del elenco de La Casa de la Comedia, programa con el que ha ganado popularidad.

