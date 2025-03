Pamela Franco descarta participar en 'El valor de la verdad': "Yo me gano mi dinero trabajando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco descartó participar en El valor de la verdad luego del anuncio de la primera emisión del programa este domingo 9 de marzo en Panamericana, donde Pamela López revelará más detalles de las infidelidades de su, todavía, esposo Christian Cueva con Franco.

En ese sentido, la cantante de cumbia señaló que no busca "seguir alimentando el morbo", por lo que aseguró que no estará en el sillón rojo con Beto Ortiz para responder a lo que pueda decir Pamela López sobre ella y su actual pareja, Christian Cueva.

“No deseo seguir alimentando el morbo, además me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz", respondió Pamela Franco a Expreso.

Asimismo, la exintegrante de Alma Bella restó importancia a las declaraciones de Pamela López en El valor de la verdad afirmando que no es "ni la víctima ni la mala" de la historia.

"No tengo la menor idea (de lo que pueda decir Pamela López), lo único que puedo decir es que no soy la mala de la película, tampoco la víctima. Creo que todos pasamos por cosas en la vida. Cosas buenas y malas que te enseñan a ser mejor", sostuvo.

Finalmente, reiteró que solo está concentrada en su trabajo y el futuro de su pequeña hija. "Qué no he pasado que la gente no sabe y quizá nunca sabrá, porque afronto mis cosas, asumo mis decisiones y trato de siempre salir adelante", añadió.

Pamela Franco restó importancia a las revelaciones de Pamela López sobre Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López estará en el programa El valor de la verdad

Pamela López será la primera invitada en el programa El valor de la verdad. La todavía esposa y expareja de Christian Cueva se sentará en el sillón rojo con el fin de contar nuevos detalles de la relación que vivió con el futbolista peruano, así como las infidelidades que tuvo este con la cantante Pamela Franco.

Por medio de sus redes sociales, El valor de la verdad dio a conocer que Pamela López estará junto con Beto Ortiz enfrentando el polígrafo que descifrará si lo contado por la animadora es verdad o mentira. El programa será emitido este domingo 9 de marzo en Panamericana.

Luego de confirmarse en retorno de El valor de la verdad, el programa especulaba sobre quién sería el primer invitado, o invitada, confirmada para el estreno. No obstante, fue el propio Beto Ortiz quien reveló que será Pamela López la próxima en sentarse en el sillón rojo.

“La espera ha terminado. Pamela López en el sillón rojo de El valor de la verdad. El programa que paralizó al país con las más impactantes confesiones está de regreso. Este domingo 9 de marzo, a las 9 y 45 de la noche después de Panorama”, escribió el periodista y conductor.

Pamela Franco es la actual pareja del futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram

¿Qué preguntas responderá Pamela López en El valor de la verdad?

El valor de la verdad mostró un primer adelanto de lo que será el primer programa con Pamela López. En el video, de casi un minuto, se puede ver a la también influencer sentarse en el sillón rojo. “¿Cuántas veces te agredió Christian Cueva?”, le preguntó Beto Ortiz a López.

“Fueron muchas veces (…) Fue en cuestión de segundos que siento que me agarra del cabello y me arrastra. Casi siempre era porque estaba tomado o porque yo le reclamaba”, expresó Pamela López dejando caer lágrimas.

Otra de las preguntas fue si Christian Cueva estuvo con Pamela Franco mientras daba a luz a su última hija. "Ella (Pamela Franco) estaba allá en Brasil en mi casa en Sao Paulo. Mientras que yo estaba dando a luz", respondió López, quien además leyó conversaciones íntimas entre Cueva y Melissa Klug.

En la parte final del adelanto, Ortiz le consulta a López si Christian Cueva le pidió en dos ocasiones que abortara. Sin embargo, la trujillana se negó a responder sobre el caso. “No, prefiero no hablar de eso”, exclamó claramente afectada por la pregunta.

