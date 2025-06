"Jamás la cuestionaría como mamá": Christian Domínguez lamenta declaraciones de Pamela Franco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez no se quedó callado y volvió a responder a Pamela Franco luego de que esta dijera que el cantante de cumbia sí cumple económicamente con la pequeña hija que ambos tienen, pero que en el lado emocional “no se le puede exigir”.

Del mismo modo, la intérprete de Dile la verdad mencionó que “hablará cómo pasaron las cosas” con el líder de Gran Orquesta Internacional en caso este no llegase a cumplir sus responsabilidades como padre.

Ahora, Christian Domínguez brindó declaraciones Trome donde afirmó “no entender” porque la madre de su última hija está hablando de su rol como padre. “Considero que no debería hacerlo ¿Qué puedo hacer yo? Yo sí estoy feliz, tranquilo y en paz. Eso no se dice, sino se nota”, manifestó.

Del mismo modo, Domínguez recalcó que respecto al lado emocional que ella menciona, él “se recontra aplaude” pues considera que es “un buen padre”. “Yo jamás respondería o diría cosas para que la cuestionen como mamá. Esa es la gran diferencia y es penoso (que ella si me cuestione)”, remarcó.

Por último, el exintegrante de Joven Sensación respondió con ironía a las declaraciones de Pamela Franco donde señala que dará detales de lo que pasó en su relación en caso no cumpla con su hija económicamente.

“Más de lo que ha salido y conocen no hay. Lo que quiera dar a entender no me interesa, pero me da muchísimo gusto lo que dice porque estoy totalmente de acuerdo con que se grite públicamente la verdad y se haga pasar vergüenza a los padres que no cumplen con sus hijos, pero no solo de manera pública, sino judicialmente”, acotó.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez?

Pamela Franco volvió a referirse al rol paternal de Christian Domínguez. En declaraciones al programa Estás en todas, la cantante fue clara al señalar que su relación actual con el cumbiambero se limita estrictamente al rol de padres.

Asimismo, la cumbiambera aclaró que lo único que tienen en común es a su hija. “Yo no he dicho ni que me llevo bien o mal. Tenemos una relación de papás. Nunca hablé de cómo llevé todo este proceso. Si no lo hablé antes, creo que ahora está de más”, señaló.

Ante la consulta de si considera que Christian Domínguez es un buen padre, Pamela prefirió no dar una opinión concreta. "Prefiero no opinar porque luego la gente se siente muy sensible con eso", respondió.

Seguidamente, añadió: "Soy mamá, como tantas madres que salen a trabajar por sus hijos, pero el lado emocional nace de uno (...) Hasta el momento, cumple. A nadie le debe interesar lo que diga. Si él se siente un buen padre, lo aplaudo".

En ese sentido, aclaró que solo hablaría públicamente del tema si dejara de cumplir con sus responsabilidades económicas. "Lo único que podría pasar para que hable de cómo pasaron las cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija, porque lo emocional no se puede exigir", sostuvo.

Actualmente, Christian Domínguez mantiene una relación con Karla Tarazona. | Fuente: Instagram

Pamela Franco reflexionó sobre 'ampay' de Christian Domínguez

Pamela Franco reflexionó sobre el 'ampay' de Christian Domínguez con Mary Moncada ocurrido en enero de 2024. La cantante de cumbia mencionó que "hubo oportunidades" en que una pareja le demostró que no quería nada con ella, especialmente Domínguez, quien, de acuerdo con Franco, "se la hizo bacán". "Yo no me di cuenta", expresó.

En ese sentido, bromeó afirmando que vio cómo Christian Domínguez "se movía" mientras le era infiel dentro de su camioneta. "No quiero decir nombre, pero ya todos saben quién fue", señaló durante una entrevista con Giovanna Valcárcel en radio Panamericana.

"'Tienes suerte', le dije. Él tenía algo que no habían tenido los otros que me engañaron", precisó Pamela Franco refiriéndose a la pequeña hija que tiene con Domínguez. "Le dije 'Te salvaste, sonó la campana', porque para mí (mi hija) es importante. Claro pues, lo voy a ver toda mi vida y mi hija es lo más importante", acotó.

En otro momento, la intérprete de Dile la verdad resaltó que "jamás le prohibió" a Christian Domínguez ver a su hija y que tanto él como su familia pueden tener tiempo con la pequeña.

"Me engañaron a mí como mujer. Yo perdí la pareja en ese momento, pero mi hija jamás va a perder a su papá. Por lo menos de mi parte. Ni a su papá ni a su familia", aseveró.

