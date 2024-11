"Ni por plata": Christian Domínguez descarta cantar con Pamela Franco en un escenario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez aseguró que jamás se cruzará con Pamela Franco en un escenario y calificó de “mentira” cualquier anuncio de un evento que lo patrocinen cantando al lado de su expareja y madre de su última hija.

En diálogo con los medios de prensa, en un evento para adoptar animales, el líder de Gran Orquesta Internacional advirtió a sus seguidores a no dejarse engañar por los empresarios que buscan “lucrar con el morbo” de verlo junto a Pamela Franco.

“No se dejen engañar por los empresarios. Si pasa, les digo ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’. Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan”, declaró el cantante de cumbia.

En ese sentido, Christian Domínguez mencionó que en los conciertos existen entre 30 a 40 minutos para que pasen de un artista a otro por lo que es improbable que pueda cruzarse con Pamela Franco. “No se dejen engañar”, enfatizó.

Christian Dominguez y Pamela Franco terminaron su relación en enero de este año. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez: “No voy a participar en el morbo”

Asimismo, Christian Domínguez señaló que si alguna vez lo contratan en un evento donde participa también la bailarina no lo rechazaría, pero sí evitará cruzarse con Franco para no participar en el morbo de los empresarios.

“No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, explicó.

En otro momento, el exintegrante de Joven Sensación bromeó sobre el tema señalando que solo estaría en público con Pamela Franco si los empresarios adoptan a los animales.

“El día que suceda. Imaginemos que sea por dinero. Van a adoptar 20 perros y 20 gatos y quiero que suban. Yo les voy a decir muchachos, en ese evento si nos vamos a cruzar”, ironizó.

Actualmente, Christian Domínguez es conductor del programa Préndete en Panamericana.Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

Christian Domínguez negó haber cantado en boda de Tony Rosado

Por otra parte, Christian Domínguez descartó que se haya presentado en la boda del cantante Tony Rosado y Susan Pacheco. En ese sentido, lamentó que los medios hayan asistido con el objetivo de verlo cantar al lado de Pamela Franco y Christian Cueva.

“Incluso ustedes han ido a la boda de Tony Rosado a partir de un comentario. A mí me daba pena porque los veía a todos con sus cámaras. Eso nunca iba a suceder, yo no estoy mintiendo. No va a pasar porque desde un inicio no se llega a ese acuerdo”, declaró.

Finalmente, el exesposo de Karla Tarazona resaltó que pudo haber mentido en su vida personal, pero que eso no lo hace en su aspecto profesional. “Yo no voy a ensuciar la parte profesional con la parte personal. Eso sería tonto”, dijo.

