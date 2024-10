"Con Pamela López hablé de muchas cosas, pero después me arrepentí", dijo Christian Domínguez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez confirma que habló con Pamela López luego de su ‘ampay’ con la peruana Mary Moncada difundido en el programa Magaly TV La Firme en enero de este año. El cumbiambero de 42 años rompe su silencio y asegura que fue López quien lo contactó a través de las redes sociales.

Fue durante una entrevista en el programa Todo se filtra, en Panamericana, que Domínguez fue consultado si fue él quien le contó a Pamela López sobre el romance de su entonces pareja Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, aún esposo de López.

“Lo que si queda claro es que ella (Pamela López) me ubica por redes sociales. En un principio yo no quise hablar con ella, pero existió un tema. No quise hablar con ella, pero pasó algo que accedí. Me dejé llevar por algo malo”, declaró.

Si bien no dio detalles del tema que habló con Pamela López, Domínguez afirmó que su intención no fue “fregar” a Pamela Franco porque lo ampayaron con Mary Moncada en su camioneta.

“No fue así. Yo no quise hablar. Luego pasó algo que hizo que yo cambiara de opinión. Hablé con ella (Pamela López). Inmediatamente, después me arrepentí. Lo que hablamos yo jamás pensé que haya sido grabado. Tengo entendido que si no salió fue porque una de las personas no lo autorizó”, precisó.

Pamela López dijo que fue Domínguez quien le contó sobre Cueva y Pamela Franco

En febrero de este año, Pamela López aseguró que fue Christian Domínguez quien le contó sobre el amorío que hubo entre Pamela Franco y su —todavía— esposo Christian Cueva.

“Es Christian Domínguez quien me ha contado muchas cosas. Ella sí le ha contado a él, le ha dicho que sí ha tenido una relación con mi esposo (Christian Cueva) todo el 2019, todo un año, ellos recién empezaban”, sostuvo López en el programa Magaly TV La Firme.

En ese sentido, Pamela López afirmó que fue Domínguez quien le dijo que Christian Cueva le mandó un arreglo floral a Chimbote para Pamela Franco tras enterarse del fallecimiento de la mamá de la bailarina. “Todos estos detalles me lo han contado Christian Domínguez. Ahora, él sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, añadió López.

Ahora, el integrante de Gran Orquesta Internacional ratifica que habló con Pamela López, pero que se arrepiente de haberlo hecho.

"Yo hablé con ella de muchas cosas. En un principio, yo no quise hablar con ella. Hubo un motivo por el cual hablé con ella. Después, me arrepentí de hablar con ella porque no me sentí bien. Después no hablamos hasta el día de hoy", mencionó Domínguez en Todo se filtra.

Pamela López califica de "irónico y miserable" el comportamiento de Christian Cueva

Recientemente, Pamela López calificó de “irónico y miserable” el comportamiento de Christian Cueva al contar que solo dio 300 soles a sus tres hijos en la visita que este hizo en un centro de entrenamiento para verlos.

“Aquella vez que fue, hace tres semanas aproximadamente, solo les dio 100 soles para cada uno. Es decir, 300 soles para su alimentación. Así de irónico y miserable (es él)”, expresó indignada en un mensaje difundido por el programa América Hoy.

Al ser consultada si ese dinero era para la alimentación, asistencia médica y vestimenta, Pamela López señaló: “No tengo idea que quiso cubrir con esos 300 soles. Y no asistió a la conciliación. Y retiró todo el dinero de los seguros universitarios de mis hijos”.

