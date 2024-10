Pamela López califica de "irónico y miserable" el comportamiento de Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López sigue respondiendo sobre las acciones —o inacciones— que tiene Christian Cueva con los tres hijos que ambos tienen en común. Ahora, la aún esposa del futbolista de Cienciano lo calificó de “irónico y miserable” al contar que solo dio 100 soles a cada uno de ellos en la visita que este hizo en un centro de entrenamiento para verlos.

Fue en el programa América Hoy que Pamela López respondió sobre un emotivo video difundido por el mismo Christian Cueva donde se le ve abrazando a sus hijos deslizando que los problemas entre ambos ya cesaron, algo que fue desmentido por la propia López.

“Ese video corresponde a una sola —y única— vez que él fue al entrenamiento de mi hijo y llegó como un delincuente escondiéndose por su mal accionar”, respondió Pamela López a través de un mensaje al programa.

Asimismo, respecto a la manutención que Cueva habría dado a sus hijos, señaló que aquel día solo fue para darles 100 soles a cada uno.

“Aquella vez que fue, hace tres semanas aproximadamente, solo les dio 100 soles para cada uno. Es decir, 300 soles para su alimentación. Así de irónico y miserable (es él)”, expresó indignada.

Al ser consultada si ese dinero era para la alimentación, asistencia médica y vestimenta, Pamela López señaló: “No tengo idea que quiso cubrir con esos 300 soles. Y no asistió a la conciliación. Y retiró todo el dinero de los seguros universitarios de mis hijos”, sostuvo.

Pamela López responde a sugerencia de Christian Cueva para vender marcianos

Recientemente, Pamela López generó revuelo en redes sociales al publicar una imagen —junto a sus hijos— en medio de productos de primera necesidad y recipientes llenos de 'marcianos'. La fotografía, compartida en sus historias de Instagram, venía acompañada de un mensaje y una canción sobre la superación personal.

"Este es el resultado de mi nuevo emprendimiento, la venta de marcianos 24k. Fue muy productivo y rentable que pude llenar mi alacena. Gracias totales por su apoyo y confianza", escribió López.

La publicación de López se hizo luego de que el programa Magaly TV La Firme difundiera un audio donde Christian Cueva le sugirió a la madre de sus hijos a que se dedicara a "vender marcianos" para cubrir los gastos alimentarios.

"Yo no tengo nada en contra de vender marcianos, ni de ser influencer o emprender. Pero la manera despectiva como él lo dijo (no lo entiendo). Fueron 13 años juntos. No fui su amante, su novia, su querida, fui su esposa y soy su esposa, lastimosamente. Conozco mis derechos y sé lo que les corresponde a mis hijos", declaró López a la prensa.

Christian Cueva canceló el seguro universitario de sus hijos

Pamela López denunció públicamente que Christian Cueva canceló los seguros universitarios de los tres hijos que comparten. Fue Rosario Sasieta, abogada de López, quien aseguró que el exintegrante de la selección peruana decidió "llevarse todo el dinero" del mencionado seguro.

Inmediatamente, Pamela López también se refirió al accionar del futbolista trujillano. "Estoy triste, indignada, porque son mis hijos. Creo que atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo pinta de cuerpo completo", dijo a las cámaras de América Hoy.

De igual manera, mencionó que el club Cienciano no se ha comunicado con ella a pesar del comunicado en el que aseguraban que estarían pendientes del comportamiento de Cueva y del cumplimiento de sus "responsabilidades económicas con su familia". “Gracias por hacer ese cumplimiento efectivo”, ironizó.

