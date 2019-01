El musical "Pantaleón y las visitadoras", basado en la obra del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, iniciará temporada el 24 de mayo en el Teatro Peruano Japonés. Esta obra será protagonizada por Emanuel Soriano y Milett Figueroa, dirigidos por Juan Carlos Fisher.

En entrevista con RPP Noticias, Milett Figueroa, quien dará vida a "La Brasileña", personaje al que dio vida Angie Cepeda en la cinta de 1999 bajo el nombre de "La Colombiana", contó que quiere hacer un papel diferente al conocido. "La idea es hacer algo diferente de acuerdo a mi libreto y a lo que yo pueda interpretar", comentó.

Sobre Olga Arellano 'La Brasileña', Figueroa contó que se trata de un personaje interesante. "Se disfruta mucho (como actriz) porque es de la selva de Brasil. Es una novela interesante para mí porque es del premio Nobel Mario Vargas Llosa, así que se toma con mucha responsabilidad, disciplina y mucho amor por lo que hago. El musical que haré ahora me encanta porque tiene canto, baile y actuación que son las tres cosas que me gustan", dijo a RPP.

La actuación es una de las pasiones de Milett, quien confiesa que hacer un musical junta lo que más le gusta: actuar, cantar y bailar. "Cuando me llamaron para hacer el casting de voz yo estaba preparando mis maletas para hacer un proyecto en el extranjero. Cuando fui, me contaron del proyecto y me interesó muchísimo. Claramente acepté ya que son Los Productores y el gran Juan Carlos Fisher a quien admiro mucho".

LA OBRA ESTRENA EL 24 DE MAYO

La obra comenzará temporada el 24 de mayo en el Teatro Peruano- Japonés. El elenco está integrado por Melissa Paredes, Paul Martin, Pedro Ibáñez, Stephanie Orué, entre otros conocidos actores. Milett Figueroa regresará a las tablas bajo la dirección de Fisher para interpretar a Olga Arellano, 'La Brasileña', papel que dio vida Angie Cepeda en la versión de 1999 bajo el seudónimo de 'La Colombiana'.

Como se recuerda, la cinta de "Pantaleón y las visitadoras", dirigida por Francisco Lombardi, fue protagonizada por Salvador del Solar en el papel del capitán del ejército Pantaleón Pantoja y Cepeda, como 'La Colombiana', una de las visitadoras.