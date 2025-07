Paola Ruíz 'La Cocotera' anuncia su separación del padre de sus hijos tras 16 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paola Ruíz anunció su separación del padre de sus dos hijos tras 16 años. La popular ex vedette, quien se hizo conocida en la televisión por su baile La cocotera, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram afirmando que está “separada” del fisiculturista Ángel Eduardo Véliz desde enero de este 2025.

“Quiero comunicar que, desde enero de este año, me encuentro separada del padre de mis hijos. Por respeto a ellos y a mi familia, no voy a dar ninguna declaración sobre el particular”, se lee en el pronunciamiento emitido por Ruíz este martes.

Paola Ruíz y Ángel Véliz eran una de las parejas más sólidas de la farándula local. Ambos tienen dos hijos producto de su relación y con quienes aparecen juntos en varias fotos familiares en redes sociales.

“Tenemos 16 años juntos. Pasó, así como jugando. Estamos bastantes años. Lo más importante es que somos amigos, somos papás 24/7 y él está con los chicos también. Lo bueno es que siempre tiene las cosas claras. Cada uno con su espacio, con su mundo”, declaró la bailarina de 49 años en una entrevista al podcast Café con la Chevez, de Trome, en octubre de 2024.

¿Qué dijo Paola Ruíz sobre su relación con Ángel Véliz?

En los últimos meses, se especuló sobre la separación de Paola Ruíz con el deportista Ángel Véliz, quien en el 2021 fue atacado con un cuchillo por una mujer en San Borja, noticia que se volvió viral y que repercutió en una denuncia policial.

“Empezamos una relación de amistad y después de cómplices. De buenos amigos, de patas. Confidencial, contándonos nuestras cosas y todo. Acompañándonos a todos lados. Años pasan y se fue dando. Las cosas se fueron acomodando”, sostuvo la expareja de Edwin Sierra.

Del mismo modo, Ruíz deslizó que ya no estaba con el padre de sus hijos. No obstante, negó que haya una ruptura. “Así funcione, o no, queda la amistad de ser padres. Nosotros queremos ser felices ya sea juntos o no sea juntos. Eso se fue dando poco a poco”, agregó.

En otro momento, descartó haberse metido en alguna relación y se mostró firme con su deseo de mantener su relación con Véliz. “No me gustaría que lo hagan conmigo. Si algo no funciona, no funciona por más que tú ames, quieras, patalees. El hombre que te quiere, con hijos o sin hijos, está contigo o se va”, comentó.

¿Paola Ruíz dejó atrás su relación con Edwin Sierra?

Paola Ruiz también se pronunció sobre su famosa relación con Edwin Sierra. La popular ‘Cocotera’ contó que estuvo a punto de casarse pero que no se dio la oportunidad.

“Son etapas. En el momento que tú te enamoras, sientes que es el amor de tu vida, el príncipe. Como va pasando el tiempo, las cosas van cambiando. Uno se va conociendo y ya no es igual”, señaló.

Por otro lado, Paola no quiso dar mayores detalles del término de su pasada relación con el cómico peruano, pero dejó claro que este “ya no le afecta”.

“Cada relación es distinta. Este es un tema que muy pocas veces lo he tocado. No me gustaría revivir el tema, ni tocar el tema ¿Para qué darle un poco más? Prefiero dejarlo ahí con el señor. No me incomoda porque es parte de mi pasado, pero si quiero que sea una experiencia que me ha servido para ser la mujer que soy ahora”, exclamó.

