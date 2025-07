Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra se separan: ¿cuándo y cómo empezaron los problemas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La relación entre Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra llegó a su fin tras varias semanas de rumores y especulaciones. Aunque antes ambos habían asegurado que todo marchaba bien, fue la propia Jhazmín quien confirmó la separación durante una transmisión en vivo.

¿Cómo empezó todo?

El primer indicio de crisis se dio cuando Dilbert Aguilar se reencontró con su expareja Claudia Portocarrero para promocionar el pódcast de la popular "Ñañita". Ambos grabaron un video en TikTok bailando juntos, lo que causó incomodidad en Gutarra.

"La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado, las mentiras que ella ha salido a decir, y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él", expresó la también cantante en América Hoy.

Sin embargo, los desencuentros entre Gutarra y Portocarrero se hicieron evidentes públicamente en enero de 2024, cuando Aguilar fue internado por complicaciones respiratorias. Ante el hermetismo sobre su estado de salud, Claudia acudió a los medios para confirmar la noticia y pedir ayuda, afirmando que el cantante no tenía seguro.

Estas declaraciones molestaron a Jhazmín, quien la desautorizó públicamente de brindar información sobre la salud del intérprete.

Dilbert Aguilar defendió su reencuentro con Claudia Portocarrero

Dilbert Aguilar minimizó la molestia de Jhazmín Gutarra. Alegó que su vocación artística lo lleva a colaborar con diferentes personas, incluso con su expareja.

"La pasé súper chévere, como siempre. En todos los pódcasts que estoy visitando me tratan con cariño y yo voy a cualquiera que me inviten. Yo soy artista y voy a donde sea", dijo en América Hoy.

Aguilar también dijo que no le molestan los comentarios que sugieren retomar un romance con Claudia Portocarrero.

"Yo lo tomo de la mejor forma, no hay problema. La gente tiene derecho a hablar lo que quiere. No voy a reclamar nada ni voy a juzgar a nadie. Que venga lo que venga", aseguró.

Concretamente, en respuesta a las declaraciones de incomodidad de Gutarra, el cantante de Vuela palomita afirmó: "Nadie me va a impedir seguir siendo amigo de Claudia, ni siquiera mi esposa".

Claudia Portocarrero reveló cómo conoció a Jhazmín Gutarra y por qué terminó con Dilbert Aguilar

En una entrevista con Magaly TV, la firme el 30 de mayo, Claudia Portocarrero afirmó que su relación con Aguilar terminó en 2012 al descubrir que él tenía una segunda hija.

"Esto no comienza desde que Dilbert cayó enfermo, esto es desde mucho antes. Cuando terminó la relación con Dilbert, ya teníamos un departamento, íbamos a casarnos, pero me enteré de una noticia y tomé la decisión de cortar la relación", dijo.

A pesar de haberlo perdonado por su primera hija, la aparición de otra niña y la falta de honestidad fueron determinantes para ponerle fin a su historia de amor.

"Después de doce años de relación me enteré —precisamente cuando nos íbamos a casar— que Dilbert tenía otra niña. Terminé la relación y tres meses después, al ir a recoger mi ropa, conocí a Jhazmín", declaró.

¿Qué originó el enfrentamiento entre Claudia y Jhazmín?

Claudia aseguró que inicialmente mantuvo un trato cordial con Jhazmín Gutarra, incluso la recibió en su casa. Sin embargo, reconoció que existía desconfianza desde el inicio.

"Ella iba a mi casa, almorzaba con mi familia, su hija jugaba con mi hija. Hemos tenido supuestamente un acercamiento", dijo.

No obstante, el conflicto se agudizó cuando Claudia hizo pública la hospitalización de Dilbert. "No me querían decir que Dilbert estaba en UCI. Yo decidí hablar porque sabía que no tenía seguro".

Pese a sus intentos por llevar una relación de respeto, señaló que la inseguridad de Gutarra fue constante: "Yo he tratado de darle la confianza. Siempre le he dicho que cuide su hogar, pero su inseguridad era de siempre".

Jhazmín Gutarra habría tenido "aventura amorosa" con otros hombres, según Magaly Medina

El programa de Magaly Medina difundió el testimonio de Christian Boza, un ciudadano peruano radicado en España, quien mostró fotos y mensajes que probarían una relación con Gutarra cuando ella aún convivía con Aguilar.

A través de un mensaje enviado por WhatsApp a una reportera del espacio televisivo, Gutarra no negó la relación, pero dejó entrever que ya era parte del pasado: "De mi vida privada no voy a hablar. Los problemas con Dilbert están cerrados y zanjados. Nada ni nadie va a desestabilizar mi tranquilidad".

Posteriormente, el programa difundió el testimonio de otros dos hombres, uno de ellos exintegrante de la orquesta La Tribu, quienes también afirmaron haber tenido una relación con Gutarra mientras ella estaba con Dilbert.

Jhazmín Gutarra y Dilbert Aguilar juntos en el programa de Ernesto Pimentel

Jhazmín y Dilbert aparecieron juntos el sábado 7 de junio en el programa Esta Noche de La Chola Chabuca para pronunciarse sobre la polémica que los envuelve y hablar sobre su relación.

"Soy responsable de mis actos, pero nadie tiene derecho a denigrar a una mujer", dijo Gutarra.

Explicó que tuvo relaciones antes de estar con Aguilar y que algunas de esas personas hoy buscan confundir al público: "No soy perfecta, Dilbert no lo ha sido, pero solo nos competía a los dos arreglar estos temas en casa".

Por su parte, Dilbert Aguilar admitió errores mutuos en la relación, pero también aseguró que han sabido perdonarse.

"Ninguno de los dos hemos sido santas palomas. Siempre hemos tratado de fingir ante la familia por el bien de nuestra hija", agregó.

¿Qué dijo Dilbert Aguilar tras su ruptura con Jhazmín Gutarra?

Tras la confirmación pública de la separación, Dilbert Aguilar fue invitado al programa Más Espectáculos, donde evitó entrar en detalles sobre su ruptura con la cantante, pero señaló que su prioridad era su hija.

"Estoy bien con mi familia, con mi salud y con la chamba. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?", declaró.

También dio su versión de por qué Gutarra no seguía en la orquesta: "No está trabajando en la orquesta porque mi niña está en exámenes y, por todo lo mediático, la estoy cuidando. Pero ya retomará.

Finalmente, Dilbert aseguró que su amistad con Claudia Portocarrero no se ha visto afectada.

