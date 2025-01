Desde Brasil, Ana Paula Consorte comparte mensajes avivando rumores de separación con Paolo Guerrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se siguen mostrando distantes. La modelo se mudó a Brasil con sus tres hijos: Manuella, José Paolo y Paolo André. Mientras que el delantero peruano de 41 años se quedó en Lima para continuar con la pretemporada con su actual equipo de futbol, Alianza Lima.

Asimismo, la brasileña viene compartiendo, en su cuenta de Instagram, mensajes de reflexión que avivaría una supuesta separación con Guerrero, quien está en Argentina disputando encuentros amistosos de cara a la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores. Cabe resaltar que, días previos, Consorte dejó de seguir al deportista en Instagram generando mayores especulaciones de una ruptura.

“Aunque las tormentas puedan venir y los vientos puedan soplar, permaneceré firme y dejaré que mi corazón aprenda. Cuando tú hablas una palabra, se cumplirá. Grande es tu felicidad para mí”, escribió la también bailarina en una foto de un atardecer en San Paulo.

Del mismo modo, Ana Paula Consorte emitió un contundente mensaje, en su canal de difusión en Instagram, luego de compartir fotos y videos de sus hijos en la playa. “¿Hablo?”, expresó la modelo brasileña generando especulaciones de sincerarse sobre su decisión de ir a Brasil sin su pareja.

Ana Paula Consorte pasó Año Nuevo 2025 sin Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero pasaron por separado la llegada del Año Nuevo 2025. Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo difundió fotos de su estadía en Brasil con sus padres y hermanos, pero sin el popular ‘Depredador’.

La propia Consorte publicó una fotografía en Instagram luciendo un bello vestido blanco para recibir el 2025, pero con un mensaje que sorprendió a sus seguidores afirmando que “ya no tiene la misma paciencia” de antes.

“Hubo tantas veces que he tenido que estirarme, o apretarme, para encajar en un espacio, ha sido tan injusto con mi proceso (...) He camuflado mis bordes. Nuestro espacio en este mundo plural es tan único. Hoy ya no tengo la misma paciencia para fingir que me caigo. Solo quiero ser de mi talla y así yo misma sienta esa enormidad y usarla con respeto por lo que, constantemente, me estoy convirtiendo”, señaló la influencer en su post.

¿Cuántos hijos tienen Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienes dos hijos juntos: Paolo André, quien nació en abril de 2023, y José Paolo, quien vino a este mundo en enero de este 2024.

Por su parte, Ana Paula Consorte tiene otra hija llamada Manuela Consorte, de diez años, fruto de la relación que tuvo con el futbolista brasileño Maicosuel Reginaldo de Matos.

Antes de André y José, hijos con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero ya tenía tres hijos: Diego Enrique (con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger), Alessio (con la alemana Larissa) y Naela (con la peruana Katia Montenegro).

