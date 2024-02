Matilde León recuerda su casting en 'Papá en apuros': "Mi propuesta de Luna no era la que buscaban"

Luna Seminario es uno de los personajes más queridos de Papá en apuros. Este papel es interpretado por Matilde León y, para ponerse en la piel de la hija del comandante, tuvo que pasar por un riguroso casting en el cual, según la actriz, no lo hizo muy bien.

"Yo sentí que lo hice muy mal. Realmente estuve ensayando toda esa semana, a mí me había dado COVID y me quedé en mi cuarto repasando, repasando y repasando. Y la propuesta de personaje que yo había planteado no era realmente como el personaje (que la producción quería)", recordó.

En esa línea, Matilde León le propuso a la producción de Papá en apuros que, tras leer bien el guion, se dio cuenta que Luna Seminario no era viva ni perspicaz, sino todo lo contrario, así que la interpretó como una joven inocente y romántica. "Yo pude leer mucho más la historia y realmente comprender a mayor profundidad el personaje de Luna. A través de los textos me di cuenta cómo Luna se ve a sí misma y cómo la veía el resto", dijo a Latina Tv.

Por ese motivo, la actriz hizo un "viaje al pasado" para entender mejor a su personaje ya que, en la historia de la novela, perdió a su mamá cuando era niña, tiene un papá recto, un hermano mayor que siempre se preocupa por ella, entonces, todos esos puntos, daban indicios de una joven que "podía ir transformándose y caracterizándose".

¿De qué trata Papá en apuros?

Martín Seminario es un Capitán de Fragata de la Marina, viudo y con 4 hijos. Él tendrá la difícil misión de educarlos y sacarlos adelante contra viento y marea. Su gran misión será buscar una mamá para ellos.

En medio de esa búsqueda, llegarán a su vida dos mujeres muy cercanas a él, pero con personalidades totalmente distintas: Julieta Olaya, quien lo ayudará en el cuidado y protección de sus traviesos hijos y Natalia Rodríguez, su empoderada secretaria que tiene un amor platónico por el Capitán de Fragata y hará todo lo posible para ser correspondida.

¿Quiénes conforman el elenco de Papá en apuros?

El elenco de Papá en Apuros lo completan reconocidos actores peruanos:

1. Juan Carlos Rey de Castro (Martín Seminario)

2. Julieta Olaya (Luciana Bloomberg)

3. Ximena Díaz (Natalia Rodríguez)

4. Rodrigo Sánchez Patiño (Jorge Arrarte)

5. Nikko Ponce (Matías “El Toyo” Quiroz)

6. José Miguel Arguelles (Cristóbal Seminario)

7. Bianca Bazo (Marina Seminario)

8. Matilde León (Luna Seminario)

9. Mariano Ramírez (Vasco Seminario)

10. Joaquín Escobar (Jhonatan Quiroz)

11. Bruno Odar (Ramón “Moncho” Olaya)

12. Dennise Dibós (Emilia Santillana)

13. Paulina Bazán (Stephanie Quiroz)

14. Adriana Campos (Bárbara Castro)

15. Ekaterina Konysheva (Kate Chamberline)

16. Mónica Rossi (Vicky Pacheco)

17. Jano Baca (Elvis Tangoa)

