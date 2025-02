"Pedro le pertenece al Perú": Patricio Suárez-Vértiz recuerda a su hermano en el día de su cumpleaños

Esta tarde se revelará un nuevo mural en homenaje a Pedro Suárez Vértiz. Su hermano Patricio destacó su legado y cómo su música sigue viva en el corazón del público.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un día como hoy nació Pedro Suárez Vértiz, una de las voces más icónicas del rock peruano. En honor a su legado, cada año se celebra el Día del Rock Nacional, una fecha que en esta ocasión también sirve para presentar un nuevo mural en homenaje al artista detrás de éxitos como Lo olvidé, Cuéntame y Los globos del cielo.

No te pierdas: Shakira en Lima: este es el posible setlist de 31 canciones que hará vibrar el Estadio Nacional

Patricio Suárez Vértiz, su hermano menor y exintegrante de Arena Hash, visitó el programa Encendidos de RPP para recordar a Pedro e invitar al público a la develación del mural. La obra será presentada la tarde del jueves en la Bajada Balta, Miraflores, junto a Marcello Motta (Amén) y Jhovan Tomasevich (Zen), con la presencia de Cynthia Martínez, viuda de Pedro, y Tomás Suárez Vértiz, su hijo menor.

El legado de Pedro Suárez-Vértiz

"Pedro le pertenece al público. A donde voy, me recuerdan el cariño que le tienen y así lo mantienen vivo", comentó Patricio en entrevista con Carlos Galdós. "Me dicen: 'Cuando escuché a Pedro, estaba conociendo a mi mujer', o 'Me estaba divorciando'".

Según Patricio, el talento de su hermano trascendió cualquier género musical: "Pedro le pertenece al Perú. Por eso, a donde vayas, siempre está ahí. Era un artista que gustaba tanto a salseros como a cumbiamberos, no importaba el género. Su música le gustaba a todo el mundo".

El músico estuvo acompañado por Mateo Suárez Vértiz, hijo menor de Pedro, quien ha seguido el camino de su padre en la música. "No es un ‘mini Pedro’ porque cada uno tiene su talento. Él tiene su propia marca y eso es lo importante", destacó Patricio.

Asimismo, reflexionó sobre el crecimiento artístico de Mateo: "Nosotros los músicos no mejoramos en los ensayos, mejoramos en los conciertos. Es ahí donde el artista se hace". Finalmente, recordó con emoción la presencia de Pedro en sus vidas, incluso tras su partida: "Creo que Pedro nos acompañó abrazándonos un tiempo, pero ahora nos dice: ‘Ahora ustedes vayan solos’".