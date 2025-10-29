"Llevo un año y siete meses limpio": Pietro Sibille revela detalles de su rehabilitación por consumo de alcohol

El actor Pietro Sibille contó que atravesó un proceso difícil de rehabilitación luego de admitir que tuvo un "grave problema" de adicción con el consumo de alcohol. Señaló que estuvo internado durante un tiempo prolongado para enfrentar esta situación y que, tras mucho esfuerzo, ha tenido buenos resultados.

"Es una etapa cerrada, he conquistado aquello, lo he logrado después de muchos años de trabajo, terapias, etc. Ahora llevo un año y siete meses completamente limpio", declaró para el programa Amor y Fuego.

Sin embargo, precisó que su tratamiento continúa, aunque considera que el esfuerzo es menor que antes.

"Sigue la batalla, pero es una batalla cada vez menos dura. Es un trabajo que implica muchas cosas, sigo llevando terapia, ya llevo un año con tres o cuatro tipos de terapia todas las semanas", agregó.

Respecto a los errores que reconoció haber cometido en el pasado, Sibille comentó que formaron parte de una etapa en la que necesitaba ayuda.

"No tiene sentido pensar o arrepentirme de tantos errores que cometí. He llegado a entender, al menos así lo veo yo, que cada quien tiene su tiempo y su proceso para recuperarse de alguna enfermedad", agregó.

Nueva película

Actualmente, Pietro Sibille viene promocionando la película La habitación negra, donde comparte roles con las actrices Yiddá Eslava y Mayra Couto.

Sobre la cinta, la trama se centra en Camila, una 'influencer' (interpretada por Eslava), quien se ve obligada a transmitir su cautiverio en directo a una audiencia que determina su destino. La historia combina el deseo de aprobación virtual con un entorno extremo que pone a prueba la supervivencia de la protagonista.

"Una influencer es secuestrada y expuesta a crueles desafíos. Su supervivencia queda en manos de la audiencia anónima en un macabro reality show", señala la sinopsis.

La habitación negra ya se encuentra disponible en las salas de cine del Perú.