'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero': fecha de estreno, trama y primeras imágenes de la docuserie dedicada al Divo de Juárez

Dirigido por María José Cuevas, el documental rinde homenaje al cantante mexicano. Llega a Netflix en octubre con cuatro episodios que prometen mostrarlo como nunca antes.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero es una celebración a la vida y obra del Divo de Juárez. A casi una década de su muerte, el público podrá reencontrarse con uno de los artistas más grandes que ha dado México. La serie documental de Netflix propone un recorrido íntimo por su vida dentro y fuera del escenario, con imágenes y testimonios inéditos.

El servicio de streaming conmemora así a Juan Gabriel con una producción que reúne material personal, audios, fotos y videos nunca antes compartidos. En cuatro episodios, Debo, puedo y quiero ofrece una mirada sin precedentes a su trayectoria pública y privada, mostrando al hombre detrás del ícono: un creador incansable, sensible y apasionado.

El proyecto está dirigido por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes ya habían trabajado juntas en La dama del silencio: El caso Mataviejitas. El documental busca retratar a Alberto Aguilera Valadez —nombre real de Juan Gabriel— desde su faceta más humana, revelando cómo transformó el dolor en himnos que marcaron generaciones.

¿Qué vemos en el avance de Debo, puedo y quiero?

El tráiler de Debo, puedo y quiero comienza recordando la muerte de Juan Gabriel en 2016, pero pronto revela que dejó un archivo personal preparado para la posteridad. “Se está haciendo un video para cuando yo ya no esté en este planeta, para dejarlo como testimonio y compartirlo con ustedes”, se le escucha decir.

Las imágenes muestran distintas etapas de su vida: desde su juventud hasta sus últimos años, en conciertos multitudinarios, en la intimidad de su hogar y rodeado de fanáticos. El avance culmina con los acordes de Querida, uno de sus temas más icónicos.

¿De qué trata Debo, puedo y quiero?

La serie documental recorre la carrera de Juan Gabriel desde sus inicios hasta su muerte, ofreciendo un retrato profundamente humano del artista que trascendió la música para convertirse en un símbolo de la cultura popular mexicana y en una voz que aún conmueve a millones alrededor del mundo.

¿Cuándo y dónde se estrena Debo, puedo y quiero?

La serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero estará disponible en Netflix desde el jueves 30 de octubre.

Mira el avance oficial de Debo, puedo y quiero a continuación...

