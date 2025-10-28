Jackson Mora es captado besando a una joven rubia, a pocos meses de separarse de Tilsa Lozano

Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, fue visto disfrutando de un momento romántico con una joven rubia durante un evento de la Fusion Fighting Championship (FFC), la marca de artes marciales mixtas que lidera. Las cámaras de Magaly TV, la firme registraron a la pareja compartiendo besos en público.

Tras finalizar el evento, ambos acudieron junto a un grupo de amigos a un restaurante en el distrito limeño de Miraflores, cerca de la 1:00 a. m.

Más tarde, las imágenes mostraron a Mora subiendo al asiento del copiloto de una camioneta blanca con chofer, mientras colocaba a su acompañante sobre sus piernas.

El vehículo los trasladó hasta una vivienda en Punta Hermosa, donde llegaron alrededor de las 3:00 de la madrugada del último viernes.

Según el reporte del programa, la pareja ingresó a la propiedad y, aunque los reporteros permanecieron en el lugar hasta la mañana siguiente, ninguno de los dos salió de la casa.

Jackson Mora admite que cometió errores cuando estuvo con Tilsa Lozano



En junio pasado, Jackson Mora protagonizó otras imágenes comprometedoras que lo vincularon con la periodista española Laura Fernández, y que provocaron sospechas de infidelidad durante su matrimonio con Tilsa Lozano.

En una entrevista para el programa Magaly TV, La Firme, el exluchador reconoció haber cometido errores, pero negó haber faltado el respeto a su expareja. "Soy como un saco de boxeo que está recibiendo los golpes", declaró en ese entonces.

Mora aseguró que su relación con la reportera española, a quien conoció en un evento en Madrid, era meramente laboral. Sin embargo, reconoció que no le contó a Tilsa sobre algunas reuniones con Fernández, como una que tuvo lugar durante un viaje a Madrid en noviembre de 2024.

"Le negué un poco algunas reuniones. No solo estuve con ella, también con mi socio y dos productores. No lo conté por evitar un problema, pero debí hacerlo", dijo.

Jackson Mora también confirmó que su matrimonio con Tilsa Lozano terminó tras las acusaciones de infidelidad que surgieron luego de que viajara a Colombia por negocios; sin embargo, insistió en que nunca traicionó a la ex Vengadora.



Como se recuerda, el empresario colombiano Andrés Rodríguez, quien aseguró haber sido socio de Jackson Mora, lo acusó de haberle sido infiel a la peruana con "una mujer voluptuosa" durante ese viaje.