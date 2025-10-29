'Stranger Things 5': Netflix confirma cuándo se estrenará el tráiler de su última temporada

Netflix confirmó la llegada del tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, que promete un cierre cargado de acción, nostalgia y oscuridad.

Nos acercamos al final. En solo unas semanas, Netflix estrenará los primeros episodios de la esperada temporada final de Stranger Things, una de las producciones más exitosas de su catálogo. Pero antes del gran cierre, la plataforma sorprendió a los fans con un anuncio que elevó las expectativas: el tráiler oficial se estrenará este jueves.

Durante la mañana del miércoles, el servicio de streaming publicó en redes sociales un breve clip con el mensaje “Algo se acerca”. En las imágenes —acompañadas del inconfundible tema de apertura de la serie— se ven ocho televisores apilados que muestran destellos de lo que viene: Eleven junto a Mike, un relámpago sobre el cielo rojo, un tablero de juego y la pandilla de Hawkins frente a una nueva amenaza, antes de revelar el logo de la serie.

Lo que reveló el teaser

A mediados de julio, Netflix ya había compartido un primer adelanto. Ese teaser nos devolvió a Hawkins, donde Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max se enfrentan a un nuevo capítulo de horror.

Entre luces parpadeantes y vibraciones del Upside Down, el avance muestra persecuciones, explosiones y una frase que hiela la sangre: “Te encontré”. También aparecen momentos más íntimos que anticipan una fuerte carga emocional y nuevos desafíos personales para el grupo.

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Cada estreno se lanzará simultáneamente en Latinoamérica: 5 p.m. en la costa oeste de EE.UU., 7 p.m. en México, 8 p.m. en Colombia y Perú, y 10 p.m. en Argentina.

El teaser de 'Stranger Things 5' mostró imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El reparto original vuelve completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También regresan:

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

Completan el elenco Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman y Priah Ferguson.

Mira el teaser tráiler de Stranger Things 5 a continuación...

