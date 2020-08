El actor Pold Gastelo, quien se recuperó de la COVID-19, habla de su experiencia con la enfermedad. | Fuente: Captura de pantalla

Pold Gastelo contó su experiencia con la COVID-19. Meses atrás, el actor de teatro y televisión fue ingresado a la Unidad de Cuidado Intensivo tras complicaciones por el nuevo coronavirus. Tras la experiencia vivida, pidió responsabilidad a la población peruana. Como sobreviviente de la enfermedad, se sinceró sobre los difíciles momentos que atravesó en ese entonces.

“Soy también un sobreviviente de la COVID-19, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres, que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus. Lo que me demostró que sí era fue cuando perdí el olfato”, contó en un video publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

En ese sentido, Pold Gastelo se percató de que no solamente él estaba contagiado, sino también sus dos hermanos. “En el momento en que me encuentran, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves. Entonces, me tienen que trasladar a un lugar de emergencia e inducirme a un coma para poder entubarme”, detalló.

Para el artista nacional, de 52 años, fue una preocupación no saber qué sucedía con sus familiares y le resultaba frustrante no poder tomar ninguna acción al respecto: “Me sentí impotente y yo estaba sin poder hacer absolutamente nada”. Finalmente, pudo recuperarse de la COVID-19 y volver a sus labores en la actuación.

LA LECCIÓN DE LA PANDEMIA

En esta pandemia, Pold Gastelo es uno de los sobrevivientes al nuevo coronavirus y dejó un mensaje para la población peruana. Pese al estado de emergencia, muchos ciudadanos continúan reuniéndose o asistiendo a lugares públicos sin la protección necesaria.

“El único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad”, concluyó el actor, quien participa en “La otra orilla”, novela sobre la actual crisis de salud. “Estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo y ese somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando”, exhortó a la población.

Gastelo, además, se encuentra a puertas de estrenar la obra de teatro virtual "Delicada Flor de Loto", acompañado de la actriz Biviana Goto. El montaje, que se lanza el 4 de setiembre, gira en torno a Harumi. Ella vive en Japón con un gran sueño, descubrir los misterios del Gran Imperio Incaico; pero su tradicional familia se lo ha prohibido. Ella seducirá a su profesor de español online para que la ayude a lograr su objetivo.

Las entradas se pueden obtener a través del link http://www.tevi.live.