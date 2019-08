Dorita Orbegoso en la última gala de "Reinas del show". | Fuente: Instagram

Este sábado se celebra la última gala del reality de concursos de Gisela Valcárcel, “Reinas del show”. Sin duda, se trata de un día muy esperado por Dorita Orbegoso y Cathy Sáenz, pues ambas concursantes se encontraban en sentencia.

Fue el público que votó a favor de mantener en carrera a Dorita Orbegoso, decisión que fue anunciada por la popular “señito” en medio del nerviosismo del público y el jurado.

”Con 58.96% de votos se queda, pasa a la siguiente rueda y podría convertirse en reina del show: Dorita Orbegoso “, dijo la conductora del programa.

Así, Cathy Sáenz se quedó en el quinto lugar y, a pesar de que fue eliminada, se mantuvo serena junto a sus padres en el escenario. “Gracias por creer en nosotros. (…) Pase lo que pase, diría que este es uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo.

Además, aprovechó para dedicar unas palabras a su madre, quien superó el cáncer de mama cuando ella solamente tenía 14 años. “Me has enseñado a ser una mujer valiente y trabajadora. Si no fuera por ti y el ejemplo que me has dado, no sería lo que hoy soy”, comentó.

Dorita Orbegoso pasará a la siguiente etapa del show, en la que se enfrentará a la modelo venezolana Korina Rivadeneira, a la exmiss Perú Natalie Vertiz y a la modelo Vania Bludau por la copa.