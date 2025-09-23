Ricardo Mendoza anuncia que será padre durante show en la Torre Eiffel y revela planes de boda

El comediante anunció que espera un hijo con su pareja, Katya Mosquera, durante su presentación en la sala Gustave Eiffel de la Torre Eiffel en París.

Ricardo Mendoza, comediante de Hablando Huevadas, sorprendió con un anuncio personal: será padre por primera vez. La noticia la dio el sábado 20 de septiembre durante su show en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la emblemática Torre Eiffel, en París, Francia, donde se presentó junto a Jorge Luna.

El comediante eligió la llamada ciudad del amor para compartir lo que calificó como el anuncio más importante de su vida. “Papá, vas a tener un nieto”, dijo sobre el escenario, según registraron las cámaras de Magaly TV, La Firme. Minutos después, en conversación con Magaly Medina, añadió: “Estoy muy contento. Voy a ser papá”.

Ricardo también confirmó que planea concretar su boda con su pareja, Katya Mosquera, con quien se comprometió en marzo de 2024. “Ya soy papá porque estoy hermosamente enamorado del hijo de mi novia, que vive conmigo, y ahora viene un hermanito para él, un Mendocita Mosquera”, expresó.

"Se me salieron las lágrimas"

De acuerdo con Magaly TV, La Firme, Katya tiene cuatro meses de embarazo. Tras escuchar el anuncio en el show, comentó: “Me sorprendió un poco. Cuando él estaba interactuando con Jorge pensé que lo iba a anunciar. Y ya cuando lo dijo al último, la verdad que no me lo esperé. Sí se me salieron un poco las lágrimas de la emoción”.

Horas después, la tripulante de cabina compartió en Instagram una fotografía junto a Ricardo, en la que aparece recostada sobre su hombro, ambos sentados en la parte trasera de un auto. La imagen, que él también replicó, fue acompañada con el mensaje: “Amores”.

La historia de Ricardo y Katya

En marzo de este año, Ricardo Mendoza le propuso matrimonio a Katya Mosquera, mostrando en redes sociales un anillo de compromiso valorizado en 12 mil dólares.

Aunque al inicio la pareja mantenía un perfil bajo, imágenes y videos filtrados en redes sociales alimentaban las especulaciones sobre su relación. Fue a comienzos de 2024 cuando hicieron público su romance, en un show de Hablando Huevadas donde Ricardo confirmó que estaba oficialmente en una relación.

En el podcast Ni colágeno ni MILF, el comediante declaró: “Estoy oficialmente con alguien, eso es cierto. Hasta nuevo aviso. Estoy enamorado, feliz. Tú sabes que la persona con la que estoy tiene posibilidades de viaje infinitas”.

Por su parte, Katya expresó en el programa de Magaly Medina: “Yo me siento muy tranquila, muy contenta. Estamos formando una familia muy bonita. Mi hijo lo quiere un montón. Feliz también porque va a ser el hermano mayor y contentos ahorita". A su vez, el padre de Ricardo, presente en el show de Hablando Huevadas en París, también celebró: “Es una gran noticia”.

