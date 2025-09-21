Ricardo Mendoza y Jorge Luna dieron show en la Torre Eiffel en París: mira el histórico momento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Mendoza y Jorge Luna protagonizaron un show en una de las salas de la Torre Eiffel. | Fuente: Instagram (jorgelunalunera)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna volvieron a hacer historia. Ambos comediantes peruanos dieron su primer show en Europa dentro de la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel, en París, cautivando a decenas de asistentes que hicieron un lleno total en el escenario riéndose y aplaudiendo con las bromas —y ocurrencias— de ambos.

En efecto, fue el último sábado 20 de setiembre que Mendoza y Luna, los creadores de Hablando Huevadas, acudieron a la Torre Eiffel convirtiéndose en los primeros humoristas peruanos en realizar una presentación en el escenario internacional.

Por medio de sus historias en Instagram, Jorge Luna compartió un breve video en el momento en que ingresa, con ayuda de una tarjeta electrónica, a la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel para prepararse antes de su esperado show con Mendoza. “No pues, esto es otra cosita”, resaltó el comediante.

Asimismo, se pudo ver otro video con la vista panorámica del río Sena y la estructura dentro del histórico monumento francés para luego mostrar el escenario donde Jorge Luna y Ricardo Mendoza daban su presentación. “Hablando Huevadas en la Torre Eiffel”, se lee en el breve video.

Del mismo modo, Mendoza también mostró breves imágenes de su preparación dentro de la sala y una foto dentro de la estructura en la Torre Eiffel destacando la tecnología. “Usé mi pase libre. ¡Bien! La tecnología aquí es muy interesante”, señaló el también publicista.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna compartieron momentos de su histórico show en París. | Fuente: Instagram (jorgelunalunera)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna tuvieron lleno total en show en París

Ricardo Mendoza y Jorge Luna hicieron su primer show en París con un lleno total luego de vender todas las entradas para el evento. Fue el propio Ricardo, quien resaltó que los boletos puestos a la venta se agotaron en cuestión de horas. “Mientras más arriba, menos gente entra”, expresó el humorista.

Por otro lado, el influencer Ric La Torre compartió un breve extracto del show de Hablando Huevadas. Jorge aparece con un pantalón buzo, zapatillas, polo blanco y gorra negra mientras que Ricardo usa un conjunto jean con polo negro adentro.

“Bonjour, bonjour (..) A ti, a ti no”, expresó Mendoza mientras Luna hacía graciosa muecas generando risas entre el público.

“Así se desarrolló el evento de Hablando Huevadas en París. Llenaron el aforo (…) Jorge y Ricardo estaban emocionados. Subieron historias. También estuvieron con diferentes personas que subieron a sus redes sociales esos videos”, señaló Ric La Torre.

Jorge Luna entrando a la sala Gustave Eiffel antes de iniciar el show en la Torre Eiffel . | Fuente: Instagram (jorgelunalunera)

Ricardo Mendoza y Jorge Luna lanzan documental de su histórico show en el Madison Square Garden

Un año después de convertirse en los primeros comediantes peruanos en presentarse en el Madison Square Garden, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los creadores de Hablando Huevadas, anunciaron el lanzamiento de su documental Del Perú pa’l mundo.

La producción, que se estrenará en septiembre, revive el camino que los llevó a Nueva York y su posterior gira internacional.

El anuncio llegó semanas atrás acompañado de un tráiler que muestra cómo ambos llegaron a la ciudad para presentarse ante 20 mil personas, iniciando un tour que luego los llevaría a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, además de presentaciones en Perú, Argentina, Chile, España y Japón.

El tráiler también revela imprevistos ocurridos durante la gira: un accidente que dejó a Ricardo encerrado en su camerino minutos antes de su primer show, así como la pérdida de un tren tres horas antes de otra función.

El adelanto muestra, además, la llegada de los comediantes a Nueva York, la emoción del público fuera del recinto, la reacción de Jorge al enterarse de una denuncia en pleno viaje, así como escenas de sus presentaciones varias ciudades, entre risas, gritos y aplausos.